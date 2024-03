‘El Béisbol de los Viernes por la Noche’ regresa a Apple TV+ el 29 de marzo.

El jueves, Apple y Major League Baseball (MLB) anunciaron que los suscriptores de Apple TV+ pueden ver “Friday Night Baseball” todos los viernes durante la temporada regular de 2024.

“Friday Night Baseball” comenzará el 29 de marzo de 2024. Los fanáticos de más de 60 países podrán disfrutar de dos juegos semanales durante 26 semanas sin restricciones de transmisión local.

“Estamos muy emocionados de llevar a los fanáticos otra gran temporada de ‘Friday Night Baseball’ en Apple TV+,” dijo el vicepresidente senior de Servicios de Apple, Eddy Cue, en un comunicado de prensa. “Tenemos una increíble alineación de juegos para que los suscriptores de Apple TV+ los vean en todos sus dispositivos favoritos, y un increíble grupo de talentosos locutores que regresan para acercar a los fanáticos a los juegos cada semana.”

El 29 de marzo, los New York Yankees, con Juan Soto y Aaron Judge, jugarán contra los Houston Astros a las 7:30 p.m. ET. A las 9:30 p.m. ET, los Los Angeles Dodgers, con Shohei Ohtani y Mookie Betts, recibirán a los Cardenales de San Luis.

“Friday Night Baseball” está de vuelta con su equipo de talentosos locutores de la temporada pasada. Wayne Randazzo, Dontrelle Willis, Heidi Watney, Alex Faust, Ryan Spilborghs y Tricia Whitaker brindarán comentarios.

Los ex árbitros de MLB Ted Barrett, Brian Gorman y Dale Scott explicarán reglas y llamados cada semana. Lauren Gardner presentará la cobertura previa y posterior al juego con Xavier Scruggs y Russell Dorsey. El 29 de marzo, el show previo al juego se transmitirá en vivo desde el Dodger Stadium, presentando entrevistas exclusivas con jugadores.

Los fanáticos también pueden aprovechar Apple Sports, la aplicación deportiva gratuita de Apple para iOS. Muestra puntajes en tiempo real de la MLS, MLB, NBA y más.