El auge de las acciones de IA tiene una puerta trasera secreta a medida que la demanda energética se dispara.

Los inversores que buscan una forma única de sumergirse en el auge de la inteligencia artificial en el mercado de valores están encontrando una interesante oportunidad en lo que tradicionalmente ha sido el rincón más aburrido del universo de las acciones: las empresas de servicios públicos.

AI es la palabra de moda en estos días, con todos, desde fabricantes de chips hasta fabricantes de equipos de computación y empresas automotrices que intentan pintarse con sus colores esperanzadores. También está impulsando el último repunte en el mercado de valores, como los inversores vieron la semana pasada.

El jueves, las acciones de Meta Platforms Inc. tuvieron su peor desempeño desde octubre de 2022 después de que la compañía anunciara que gastaría mucho más de lo esperado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Luego, el viernes, la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., sobrepasó los 2 billones de dólares en valor de mercado, mientras que las acciones de Microsoft Corp. también aumentaron después de que las empresas mostraron avances en la inteligencia artificial en sus resultados trimestrales.

Pero aquí está la cuestión sobre la tecnología de inteligencia artificial: requiere una enorme cantidad de energía para desarrollarse y funcionar. Y ahí es donde entran las empresas de servicios públicos.

“La demanda de energía de los centros de datos ya ha sido enorme, luego llegó la euforia de la IA y la necesidad de energía se disparó”, dijo Manju Naglapur, vicepresidente sénior y gerente general de soluciones de nube, aplicaciones e infraestructura en Unisys Corp. “Con todo el dinero gastado en centros de datos, el consumo de energía aumentará masivamente.”

El sector de servicios públicos del índice S&P 500 cayó un 10% en 2023, su peor año desde 2008, convirtiéndose en el grupo más débil del índice de acciones, que en general subió un 24%. Eso no fue exactamente una sorpresa considerando que las empresas tienden a tener malos resultados durante períodos de tasas de interés persistentemente altas.

Las acciones se han recuperado un poco en 2024, subiendo un 4.4% ya que los controles de costos compensaron los mayores gastos de refinanciamiento y el récord de inversiones de capital. Pero el cambio más importante en el sentimiento hacia las empresas de servicios públicos es la esperanza de una demanda creciente de los nuevos centros de datos que consumen mucha energía y son necesarios para la expansión de la inteligencia artificial.

Gran Impulsor

“La narrativa de la inteligencia artificial está captando la mayor cantidad de interés por parte de los inversores”, dijo Ryan Levine, jefe de cobertura de servicios públicos en Citigroup Inc. “Tiene el potencial de ser el mayor impulsor de la industria.”

En todo Estados Unidos, las empresas de servicios públicos se están preparando para aumentos históricos en la demanda de electricidad liderados por centros de datos y la inteligencia artificial. Incluso fuera del Data Center Alley en Virginia del Norte, donde Dominion Energy Inc. pausó temporalmente las nuevas conexiones de centros de datos en 2022 debido a restricciones en la red, las empresas están planeando nuevas plantas de energía y líneas de transmisión.

Se espera que la inteligencia artificial ayude a impulsar un salto del 900% en la demanda de energía de los centros de datos en el área de Chicago, lo que potencialmente requerirá tanta electricidad como alrededor de cuatro plantas nucleares pueden producir, dijo recientemente el director ejecutivo de Exelon Corp., Calvin Butler. Southern Co. predice que sus ventas de electricidad aumentarán un 6% anual, con alrededor del 80% proveniente de centros de datos.

Esto explica por qué Goldman Sachs Group Inc. creó dos cestas de inversión: Power Up America y Data Center Equipment, para los clientes que buscan formas alternativas de participar en la próxima explosión de la inteligencia artificial. Si bien el banco no revela las acciones de estas cestas, selecciona empresas basadas en cuatro categorías: servicios públicos regulados y no regulados, infraestructura de redes inteligentes y materias primas generadoras de electricidad.

“Consideramos que estos temas, junto con la cesta Broad AI de Goldman, serán los más populares en los próximos años”, dijo Faris Mourad, vicepresidente de cestas personalizadas de EE. UU. de la firma, en una entrevista telefónica.

Hasta ahora este año, la cesta Power Up ha aumentado casi un 28% y la cesta Data Center Equipment se ha valorado en más del 18%. Estos son números elevados considerando que el sector tecnológico del S&P 500, que generalmente vuela alto, solo ha ganado un 8.3% en 2024, y los servicios de comunicación, que incluyen empresas de redes sociales, son el grupo de mejor desempeño en el índice con un aumento del 17%.

Mientras tanto, Mourad espera que los ingresos de fin de año de la cesta Power Up America sean un 21% más altos de lo que se pronosticó originalmente en enero de 2023. Y ve más ganancias por delante.

Fuentes Expansión

La disponibilidad de energía es una consideración clave cuando los operadores de centros de datos deciden dónde construir. Por lo general, acuden a una empresa de servicios públicos local para discutir cuánta energía necesitan y luego la empresa de servicios busca la aprobación para construir una nueva planta o comprar electricidad a terceros. Por ejemplo, Georgia Power, la subsidiaria más grande de la empresa de servicios públicos Southern, recientemente obtuvo la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia para expandir su capacidad en 1.4 gigavatios para satisfacer la demanda de los centros de datos y otras empresas.

“Estamos recomendando comprar Southern Co. en base a esta tesis”, dijo Levine de Citigroup.

El acceso a fuentes de energía renovable también es una ventaja. Aaron Dunn, copresidente de equidad de valor y gestor de cartera en Morgan Stanley Investment Management, le gusta NextEra Energy Inc. porque construye generación de energía renovable para su propia unidad de servicios públicos y desarrolla renovables para otros.

“Creemos que las renovables y el almacenamiento son un elemento clave para ayudar a satisfacer esta demanda creciente”, dijo el director ejecutivo de NextEra, John Ketchum, durante la llamada de ganancias del primer trimestre de la compañía el martes. “La oportunidad de mercado de renovables y almacenamiento en los Estados Unidos tiene el potencial de ser 3 veces mayor en los próximos siete años en comparación con los últimos siete.”

Con los desarrolladores de centros de datos buscando ubicaciones económicas, Dunn espera que el Medio Oeste se convierta en un centro de actividad debido a que la tierra es más barata que en otras partes del país. “Eso también beneficia a empresas como CMS Energy Corp., que opera desde Michigan”, dijo.

De hecho, CMS dijo en su llamada de ganancias el jueves que firmó un contrato para un nuevo centro de datos de 230 megavatios y tiene otras compañías interesadas en construir en Michigan.

Por supuesto, toda esta demanda solo puede beneficiar a las empresas de servicios públicos si pueden producir la electricidad para satisfacerla. Muchos expertos en energía están preocupados de que la red eléctrica de Estados Unidos no esté preparada para manejar la ola que se avecina. Y eso ha llevado a algunos inversores a recurrir a las empresas que se encargarán de fortalecer la red para que las empresas de servicios públicos puedan adaptarse al nuevo entorno de alta energía.

“Esto será un verdadero desafío para las empresas de servicios públicos tradicionales”, dijo Walter Todd, director de inversiones de Greenwood Capital Associates, que posee acciones como Eaton Corp. y Hubbell Inc. “Los verdaderos beneficiarios de este uso de electricidad en los centros de datos son aquellos que se beneficiarán del dinero gastado para modernizar la red.”

