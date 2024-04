Adolescente describe caos al lanzar barcoAdolescente describe el caos al lanzar un barco

Desde el puerto de Calais, Marcus, nombre ficticio, se encuentra nervioso y inquieto.

El joven de 16 años fue uno de los más de 100 que el martes intentaron subir apresuradamente a una pequeña embarcación hinchable que intentaba cruzar el Canal de la Mancha rumbo al Reino Unido.

La BBC presenció una escena caótica y violenta, con algunos migrantes atacando a otros con palos mientras la policía francesa disparaba gas lacrimógeno.

A pesar de los enfrentamientos, la embarcación zarpó.

Cinco personas fallecieron, incluida una niña de siete años, después de que el barco sobrecargado tuviera problemas poco después de partir.

Marcus ya había viajado por Sudán y Libia, seguido de un peligroso trayecto a través del Mediterráneo hasta Italia, para llegar al norte de Francia y cruzar el Canal de la Mancha.

Él dice que huyó de una vida como niño soldado en Sudán del Sur y que habría sido asesinado si hubiera permanecido, señalando una cicatriz en su pierna donde dice que fue alcanzado por un disparo.

El destino final de este adolescente es el Reino Unido, donde tiene la intención de estudiar ciencias políticas.

Sin embargo, le dijo a la BBC que decidió no intentar el cruce el martes, creyendo que la embarcación estaba demasiado llena y sintiendo miedo por lo que pudiera suceder.

Las autoridades dijeron que la embarcación contenía “un récord de 112 personas a bordo”.

“Había demasiada gente. Quizás fueron aplastados. No los vi morir, solo quería salvarme yo mismo. Treinta o cuarenta tipos intentaban forzarse en el bote porque no pagaron el dinero”, dijo.

El prefecto regional francés, Jacques Billant, dijo que el barco patrulla Abeille Normandie fue desplegado de inmediato para rescatar a aquellos que habían partido en la embarcación. Cuando llegaron, varias personas estaban “inconscientes y en grave dificultad”, según él.

Seis personas fueron llevadas a bordo del barco patrulla, antes de ser trasladadas a la playa para ser atendidas por los servicios de emergencia.

Otras 47 personas fueron rescatadas de la embarcación por las autoridades francesas, según el Sr. Billant, pero otras 55 permanecieron a bordo al no querer ser rescatadas.

Ellos estaban entre un grupo grande de migrantes que llegó a Dover tarde el martes.

El viernes, dos hombres comparecieron ante el tribunal acusados de delitos de inmigración, después de una investigación sobre las muertes. Una tercera persona ha sido arrestada.

Marcus, quien dice haber pagado a traficantes de personas $1,000 para embarcarse en el bote en el que finalmente decidió no abordar, dijo que estaba dispuesto a pagar más para intentarlo de nuevo.

Y no se amedrentó por el plan del gobierno de enviar a algunos migrantes que ingresan “ilegalmente” al Reino Unido a Ruanda para que sus solicitudes sean procesadas allí.

“Eso no me detendrá, nunca me rendiré. Haré todo lo posible para cruzar el canal de la Mancha”, dijo.

Hasta el 21 de abril de este año, 6,265 personas habían cruzado el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el comienzo de 2024, casi una cuarta parte más en comparación con el mismo período del año pasado.

El primer ministro británico Rishi Sunak dijo que el “trágico” incidente del martes subrayó la necesidad de “evitar que las personas realicen estos cruces tan peligrosos”.