El árbol de Navidad principal de Ucrania se ilumina en Kyiv, adornado con corazones amarillos y azules El árbol de Navidad principal de Ucrania se enciende en Kyiv, adornado con corazones amarillos y azules

El espíritu de los ucranianos se elevó cuando se encendió la iluminación del árbol de Navidad principal de Ucrania en Kyiv, anunció el alcalde de la ciudad Vitali Klitschko a través de Telegram el 6 de diciembre.

El árbol de Navidad de este año en la Plaza Sofía mide 12 metros de altura y es artificial, adornado con adornos en forma de corazón azules y amarillos, con el escudo de armas de Ucrania en la parte superior.

El tema, “Corazones Valientes”, está dedicado a los defensores ucranianos, dijo Klitschko.

Una zona de fotos en forma de corazón y pequeños árboles de Navidad decorados complementan el árbol principal.

Los benefactores financiaron la instalación y la decoración del árbol de Navidad, y este año está previsto desmontarlo antes del 10 de enero, en línea con la transición de Ucrania al nuevo calendario festivo.

La Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv anunció el 3 de diciembre que no habrá eventos públicos ni ferias festivas durante las fiestas. El toque de queda en la capital tampoco cambiará; permanecerá vigente desde la medianoche hasta las 5 a.m.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine