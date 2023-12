Familias de rehenes de Gaza instan al gobierno israelí a ayudarFamilias de rehenes en Gaza piden al gobierno de Israel que les ayude.

El tiempo se está acabando para los rehenes.

Ese es el mensaje tanto de aquellos liberados de la cautividad en la Franja de Gaza como de sus familias que han estado transmitiendo a los líderes israelíes con cada vez más urgencia en los días posteriores a la expiración del alto el fuego con Hamás y la interrupción del regreso a casa de los rehenes.

El martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros miembros del gabinete de guerra israelí se reunieron con las familias de las personas retenidas por Hamás, que secuestró a unas 240 personas cuando atacó a Israel el 7 de octubre. Algunos de los rehenes liberados también estuvieron presentes. La reunión fue controvertida.

Después, las familias publicaron un comunicado que incluía lo que describían como citas textuales de los rehenes liberados sobre las condiciones de los que aún estan en cautiverio.

“No tienen otro segundo, sus vidas están en peligro allí en los túneles de Hamás”, dijo uno.

“Ellos tocan a nuestras niñas”, dijo otro.

“Le afeitaron todo el vello corporal a papá para humillarlo”, dijo un tercero.

Los miembros del gabinete de guerra, incluido el actual ministro de Defensa, Yoav Gallant, y un ex ministro de Defensa, Benny Gantz, respondieron preguntas, pero las familias claramente encontraron sus respuestas insatisfactorias.

Al día siguiente, algunos expresaron angustia.

“Queremos que nuestra familia regrese a casa”, dijo el miércoles Idit Ohel, cuyo hijo Alon, de 22 años, es un rehén. “Entonces, ¿puedo decir que sé mejor que las Fuerzas de Defensa de Israel? No lo sé”.

Su esposo, Kobi Ohel, estuvo en la reunión del gabinete el martes, y no fue fácil para él escuchar los relatos de los rehenes liberados, dijo. “Tenemos que resolver esto lo más rápido posible”, dijo.

En una conferencia de prensa el martes, el señor Netanyahu atribuyó el regreso de los rehenes ahora libres a “una combinación de una incursión terrestre de fuerza sin precedentes y un esfuerzo diplomático continuo”.

“Y les digo”, dijo, “este es el único camino para también devolver a los rehenes que todavía están cautivos de Hamás. Y estamos comprometidos a hacerlo”.

Los rehenes liberados también han enfatizado la importancia de permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite a los rehenes restantes. “Cada día que pasa puede ser su último día y el sufrimiento que padecen es inhumano”, escribió el grupo en una carta a la organización.

La Cruz Roja actuó como facilitador durante la liberación y traslado de rehenes retenidos en Gaza y de detenidos palestinos. La organización, que se identifica como “intermediaria neutral”, aún no ha visitado a los rehenes, aunque ha insistido repetidamente en que se le permita hacerlo, señalando sin atribuir la culpa, que no se han alcanzado los acuerdos “necesarios”. En un comunicado publicado el 20 de noviembre, la Cruz Roja dijo que “no puede abrirse camino hasta donde se retienen a los rehenes, y no sabemos su ubicación”.

El miércoles por la noche, el señor Netanyahu anunció en un comunicado que había vuelto a hablar con la presidenta de la Cruz Roja. “Le dije que se dirigiera a Qatar, ya que se ha demostrado que tienen influencia sobre Hamás y exija visitas de la Cruz Roja a nuestros rehenes y, por supuesto, el suministro de medicamentos para ellos”, decía la declaración.

Según nueva información de inteligencia, se estima que el número de rehenes que quedan en Gaza es ahora de 138 personas, dijo el martes por la noche el contraalmirante Daniel Hagari, jefe de portavoces militares de Israel. Entre ellos hay alrededor de ocho con ciudadanía estadounidense, han dicho funcionarios de Estados Unidos.

La forma de garantizar su regreso se ha convertido en un punto de controversia entre las familias, y han utilizado su visibilidad pública para presionar al gobierno de Israel y a los miembros del Knesset.

“Esta semana pasada ha sido muy frustrante y desmoralizadora”, dijo Udi Goren, cuyo primo Tal Haimi está retenido como rehén. “Teníamos la esperanza de que el alto el fuego y el regreso de los rehenes continuaran y llevaran a más acuerdos”.

“Todo lo que nos dicen es que ahora es el momento de la guerra y que debemos esperar de nuevo hasta que Sinwar diga que está bien tener otro acuerdo”, dijo, refiriéndose al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar.

El lunes, el señor Goren expresó su creciente frustración y temores por los rehenes en el Knesset.

“La ofensiva los pone en peligro, y están a merced de sus captores”, dijo sobre el renovado asalto militar israelí.

Israel, argumenta, tiene otras herramientas a su disposición para asegurar su libertad.

“Me niego a aceptar la afirmación de que no hay otras maneras”, dijo.

Matthew Mpoke Bigg contribuyó a este informe.