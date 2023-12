El AirTag de Apple ayuda a una familia a encontrar su equipaje robado en el aeropuerto de CharlotteEl AirTag de Apple ayuda a una familia a encontrar su equipaje robado en el aeropuerto de Charlotte

AirTags can be used to track stolen luggage

Una familia rastreó con éxito su equipaje robado del Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas utilizando un Apple AirTag, aunque la policía advierte contra rastrear a los sospechosos sin ayuda.

La familia Gavino, planeando unas vacaciones festivas en las Carolinas, enfrentó un contratiempo inesperado cuando descubrieron una maleta perdida en la zona de reclamo de equipaje del aeropuerto. Desconocido para los ladrones, la maleta estaba equipada con un AirTag, un dispositivo de rastreo de Apple, discretamente colocado por Catherine Gavino.

Ella había comprado recientemente el dispositivo después de ver un tutorial de YouTube que mostraba su utilidad para encontrar artículos perdidos o robados. “Y vi un video de YouTube el viernes por la mañana y lo metí en el equipaje”, dijo. “Era para ayudar a encontrar el equipaje si se perdía, pero nunca pensé que sería robado”.

Para recuperar sus pertenencias, los Gavinos se embarcaron en una misión de rastreo. Rastrearon la señal de la maleta a lo largo de la Interestatal 85 hacia Gastonia, Carolina del Norte, utilizando el iPhone de Catherine y la aplicación Find My.

“Durante todo el viaje, seguía apareciendo alrededor de Gastonia y Carolina del Sur”, dijo Catherine.

A pesar de que sus esfuerzos iniciales llevaron a un callejón sin salida, la familia persistió. El día de Navidad, una última comprobación de la ubicación del AirTag los llevó a una residencia en Gastonia.

“Le dije a mi padre que estaba conmigo, ‘Mira, está a solo 20 minutos, pasemos por allí'”, dijo.

Desafortunadamente, cuando la familia Gavino recuperó su maleta, la encontraron casi vacía. Catherine especuló que los ladrones podrían haber vendido la ropa por dinero en efectivo, según Queen City News.

“La policía cree que pueden haber vendido la ropa por dinero, quién sabe”, explicó. “Estos son mis padres, viniendo a las montañas para ver Carolina del Norte, así que que esto suceda me entristeció, que fue una razón más para ir tras ellos … No los habría encontrado sin este AirTag”.

El sospechoso involucrado fue arrestado y enfrentó varios cargos relacionados con robo y un delito relacionado con drogas, con una fianza de $10,000.

El evento con la familia Gavino destaca un preocupante aumento en los robos de equipaje en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas. Los AirTags son un activo valioso en tales situaciones, ofreciendo capacidades de seguimiento en tiempo real.

Sin embargo, los expertos advierten sobre las limitaciones del dispositivo, principalmente su dependencia de la proximidad a dispositivos de Apple para la transmisión de señales. La señal de seguimiento se puede perder si los artículos robados se llevan a áreas sin usuarios de iPhone cercanos.

Las fuerzas del orden también instan a tener precaución para las personas que rastrean sus pertenencias con AirTag. Puede ser peligroso rastrear al sospechoso porque pueden volverse violentos. Las víctimas deben informar el robo a su comisaría local de inmediato.