Detenciones rusas de los dolientes de Navalny desatan temores de una gran represión.

Un obispo que planeaba una oración pública por el líder de la oposición rusa Aleksei A. Navalny fue detenido al salir de su casa. Dos hombres fueron arrestados por tener una fotografía del Sr. Navalny en una mochila. Otro hombre que dejó flores en un memorial dijo que fue golpeado por policías por el simple acto de recordar.A medida que miles de rusos en todo el país intentaban dar voz a su dolor por el Sr. Navalny, quien murió en un remoto penal ártico el viernes, la policía rusa reprimió temporalmente a cientos y encarceló a más de dos docenas.Hasta la muerte del Sr. Navalny a la edad de 47 años, muchos observadores habían pensado que el Kremlin limitaría la represión hasta después de las elecciones presidenciales a mediados de marzo, cuando el presidente Vladimir V. Putin tiene prácticamente asegurado un quinto mandato. Pero muchos temen que los arrestos presagien una represión más amplia.“Los que están deteniendo a la gente tienen miedo de cualquier opinión que no esté conectada con la propaganda, con la ideología dominante”, dijo Lena, de 31 años, que trajo una calcomanía a la Piedra de Solovki, un monumento a las víctimas de la represión política en la Unión Soviética. “No te des por vencido”, dice la calcomanía, parte de un mensaje que el Sr. Navalny grabó una vez en caso de su muerte.Al menos 366 personas han sido detenidas en 39 ciudades de Rusia desde que se declaró muerto el Sr. Navalny, 31 de ellas fueron ordenadas a pasar hasta 15 días en la cárcel, según OVD-Info, un grupo ruso de derechos humanos que rastrea arrestos.Las autoridades no han entregado el cuerpo del Sr. Navalny a su familia, ya que la causa oficial de su muerte sigue sin aclararse, y no se han anunciado planes para su funeral.Además, en San Petersburgo, un obispo que planeaba realizar un rezo público por el difunto en honor al Sr. Navalny fue detenido cuando salió de su casa el sábado, y luego hospitalizado después de sufrir un derrame cerebral mientras estaba bajo custodia policial. El obispo, Grigory Mikhnov-Vaitenko, tenía planeado llevar a cabo la oración cerca de la Piedra de Solovki de la ciudad, un monumento similar al de Moscú.

