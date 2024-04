El acto de desaparición de Amazon Prime Video podría señalar un futuro sin el servicio.

Algo extraño está sucediendo con Amazon Prime Video. Un informe del sitio de noticias Cord Busters afirmó originalmente que el gigante tecnológico retiró silenciosamente el servicio en el Reino Unido. Si te diriges a la página de Amazon Prime en el Reino Unido, notarás que Prime Video no está entre la lista de planes en la parte inferior. Todo lo que ves son Prime Mensual y Prime Anuales. Lo mismo está sucediendo en el sitio web estadounidense. Desplázate hacia abajo hasta la sección “Elige tu plan” y no está allí.

Resulta que Prime Video continúa existiendo aunque está siendo ocultado. Si bajas hasta el final del sitio web del Reino Unido, encontrarás Prime Video listado entre los otros planes de suscripción con un enlace directo para registrarse. Sin embargo, esto no ocurre en la página de EE. UU. No hay un indicador claro sobre la disponibilidad de Prime Video en los Estados Unidos; no hay una sección apartada o ni siquiera una pequeña pista. Afortunadamente, la página de registro de la suscripción sigue activa si sabes dónde buscar o si tienes un enlace. El costo de la suscripción no ha cambiado. Todavía es de $8.99/£5.99 al mes.

En la aplicación móvil de Amazon, se destaca más prominentemente. Prime Video está oculto en el menú de configuración detrás de una sola pestaña expandible y todavía está disponible para descargar desde las tiendas de aplicaciones. Todo parece bien, ¿verdad? No exactamente, ya que en móvil, no pudimos comprar Prime Video por sí mismo. En cambio, nos estaban empujando a comprar el plan regular de Amazon Prime por $14.99 al mes. No había opción para el servicio más barato.

Problemas crecientes

No sabemos qué pensar de esto. Por un lado, puede ser el comienzo de un nuevo esfuerzo para aumentar más ingresos. Al ocultar o posiblemente incluso poner fin al servicio, la plataforma podría estar obligando a las personas a comprar el más caro Amazon Prime si desean ver programas como Fallout. Es totalmente posible. A finales de enero de 29, Prime Video introdujo un plan con publicidad como el nuevo servicio base, lo cual irritó comprensiblemente a mucha gente. Tenían que desembolsar $2.99/£2.99 adicionales al mes para deshacerse de los comerciales.

Sin embargo, la repentina desaparición de Prime Video podría ser la causa de recientes bugs. Recientemente, las personas han comenzado a notar problemas extraños con el servicio. Segundos episodios para ciertos programas están saliendo antes que el primero, falta audio para idiomas enteros, y errores de traducción son solo algunos de los problemas con los que se han topado los espectadores.

Estamos inclinados a creer que los fallos son la causa de la desaparición de Prime Video. Amazon ha disputado el reclamo de Cord Busters en una declaración a Engadget diciendo que Prime Video todavía está “disponible en los EE. UU. como una suscripción independiente”. Con suerte, esto seguirá siendo así. Actualmente es una de las opciones de transmisión más baratas en comparación con los otros servicios principales. Toda la situación podría ser un error o un mal código causando estragos. Pero algo nos dice que hay más detrás de esta historia.

