Ejecución de un ataque de precisión del SBU de Ucrania en el terminal de combustible ruso en Ust-Luga – fuentes de NV

Un ataque nocturno a un terminal petrolero en Ust-Luga, Óblast de Leningrado, Rusia, fue una operación especial llevada a cabo por el servicio de seguridad SBU de Ucrania, revelaron fuentes internas a NV el 21 de enero.

El terminal estratégico, responsable de procesar combustible para el ejército ruso, se ha convertido ahora en un objetivo caliente, interrumpiendo aún más la logística rusa.

Los ataques de precisión de drones del SBU provocaron un gran incendio que continuó ardiendo hasta la mañana del 21 de enero, obligando a las autoridades rusas a evacuar al personal de la instalación.

La fuente de NV enfatizó la importancia del Terminal de Petróleo de Ust-Luga en el Óblast de Leningrado para los rusos.

“Allí se procesa combustible que, en particular, se suministra a las tropas rusas”, dijo la fuente.

“Un ataque exitoso a un terminal como ese no solo inflige pérdidas económicas al enemigo, privando a los ocupantes de la oportunidad de ganar dinero para librar la guerra en Ucrania, sino que también complica significativamente la logística de combustible para el ejército ruso.”

Los canales de Telegram rusos informaron inicialmente explosiones en la noche del 21 de enero, seguidas de noticias sobre un incendio en el puerto de Ust-Luga en el Óblast de Leningrado. Antes del incendio, los residentes de las ciudades cercanas informaron haber oído el zumbido de drones en el cielo.

El incendio supuestamente ocurrió en el terminal de Novatek, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine