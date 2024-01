Opinión | Voy a extrañar Pitchfork, pero eso solo es la mitad del problema.

Me siento desolado al ver que Condé Nast fusiona la revista de música en línea Pitchfork con GQ. No intentaré mejorar los elogios ya escritos para el sitio (Casey Newton y Eric Harvey tienen buenos). Pero incluso hoy, si miras la primera pantalla de mi iPhone, debajo de la aplicación de The New York Times y a la izquierda de la aplicación de Notas, mantengo un acceso directo que es solo un enlace directo a la página de críticas musicales de Pitchfork. Es uno de los pocos rincones de Internet que todavía amo, no importa cuántas veces no esté de acuerdo. ¡Discrepar es parte del deleite! La redacción es hermosa, los críticos son enciclopédicos y el punto de vista es estimulante.

Ya he visto algo de escritura reflexiva sobre por qué Pitchfork no pudo sobrevivir. Pero hay demasiados exámenes post mortem cuando un sitio amado (o no tan amado) colapsa que son demasiado específicos. En este caso, son específicos de las decisiones editoriales y la posición del mercado de Pitchfork. Eso estaría bien si la caída de Pitchfork fuera aislada. Pero estamos viendo una gran cantidad de publicaciones de esa clase cerrar o reducir personal y ambiciones.

Sports Illustrated acaba de despedir a la mayoría de su personal. BuzzFeed News se fue. HuffPost ha menguado. Jezebel fue cerrado (luego parcialmente resucitado). Vice está en cuidados intensivos. Popular Science se acabó. U.S. News & World Report cerró su revista y básicamente es ahora un servicio de clasificación de universidades. El antiguo Gawker se fue y también el Nuevo Gawker. FiveThirtyEight se vendió a ABC News y luego su personal y ambiciones fueron reducidos. Grid News fue comprado por The Messenger, que ahora supuestamente “se quedó sin dinero”. Fusion fracasó. Vox Media – mi antiguo hogar, donde co-fundé Vox.com, y un lugar que amo – está haciendo mucho mejor que la mayoría, pero ha sufrido enormes recortes de personal en los últimos años.

Tampoco es solo el periodismo digital el que sufre. Más de 350 periódicos fracasaron en los primeros años de la pandemia. Esa fue la misma velocidad a la que los periódicos estaban fallando antes de la pandemia: una tasa de alrededor de dos cierres por semana. Los tres periódicos más grandes de Alabama han dejado de imprimir. El periódico más antiguo del sur de California cerró. La cadena McClatchy se declaró en quiebra. Periódicos emblemáticos como The Los Angeles Times, The Baltimore Sun y The Dallas Morning News han sido afectados por despidos, obligados a convertirse en sombras de lo que alguna vez fueron. Lo que está fallando aquí no es una estrategia editorial particular. Es que el centro se está colapsando en el periodismo.

Todavía hay oportunidad en la cima. Toma The New York Times. Enfrenta vientos en contra reales: los ingresos de suscripciones impresas están disminuyendo aquí, al igual que en muchos lugares, pero el acceso a una audiencia global ha abierto nuevos horizontes de crecimiento. El Times puede ser tan competitivo en California como en Nueva York, y también puede hacer una incursión real a nivel internacional. Pero un mercado global crea una dinámica de El Ganador se Lleva Más. La mayoría de la gente se suscribirá a solo un medio de noticias, si acaso. Y elegirán la suscripción que entregue el mayor valor. Cuantos más suscriptores obtenga el líder del mercado, más dinero y alcance tendrá para atraer al mejor personal y expandir sus ofertas. Cuanto más talento contrate y productos ofrezca (¡Cocina! ¡Juegos! ¡Reseñas de productos! ¡Deportes locales!) mejor será el trato, lo que lo hace un paquete mucho más atractivo, y el ciclo virtuoso continúa.

Por otro lado, es más fácil que nunca mantenerse a flote como autor independiente. Yo comencé en el periodismo como bloguero en una época en la que no había forma de que eso generara ingresos. Lo que hiciste entonces fue trasladar tu blog a un medio de comunicación establecido con algún tipo de modelo de negocio y te pagaban por ello. Fui a The American Prospect, y luego a The Washington Post, y ese fue el comienzo de mi carrera.

Pero ahora esos blogs son boletines, y esos boletines tienen suscriptores. La innovación principal de Substack, en mi opinión, fue darse cuenta de que puedes cobrar mucho más por una suscripción a un solo autor de lo que la mayoría de nosotros imaginaba. Nunca se me habría ocurrido vender suscripciones a mi blog por $80 al año. Pero si las vendes por $80 al año, puedes ganarte muy bien la vida con 5,000 suscriptores. Una audiencia pequeña, bien monetizada, es una corriente de ingresos perfectamente buena.

Pero esa corriente de ingresos no se traduce en un medio para financiar una publicación donde necesitas mantener a varios reporteros, editores, correctores, editores de fotos, etc. Hay una razón por la que las opiniones prosperan en Substack y el periodismo de investigación no lo hace. Algunas publicaciones, como Politico y Axios, han construido verdaderas redacciones sobre boletines informativos, pero necesitas una audiencia muy adinerada para que funcione.

Ahí es donde se encuentra el periodismo en este momento: puedes prosperar siendo muy pequeño o muy grande, pero es extremadamente difícil sobrevivir entre esos polos. Eso es un desastre para el periodismo, y para los lectores. El medio puede ser más específico y extraño y experimental que las publicaciones masivas y puede ser más ambicioso y reportado y considerado que los jugadores más pequeños. El medio es donde se encuentran y se forman muchos periodistas sobresalientes. El medio es donde sucede el periodismo local y donde se crea la cultura en lugar de ser descubierta.

Hace unas semanas, tuve a Kyle Chayka, autor del nuevo libro “Filterworld”, en mi podcast. Una gran parte de esa conversación fue sobre lo que se ha perdido al pasar de un internet construido en torno a la curaduría a un internet construido en torno a la recomendación algorítmica.

El valor de la curaduría, dijo Chayka, “no es solo decirte qué consumir. Es brindarte esta educación holística y una visión del funcionamiento de las cosas, en el contexto de los objetos o ideas. Implica una gran cantidad de trabajo y tiempo y esfuerzo para presentar objetos o ideas o canciones o lo que sea en el contexto que merecen. Y siento que eso se ha perdido en el Internet contemporáneo”. Eso es lo que hacía Pitchfork, y ahora, eso, también, está perdido. Se le extrañará. Y temo que no será reemplazado.