Egipto afirma que tratará a los gazatíes heridos en sus hospitales

En el lado lejano de la península del Sinaí, a unas seis horas en coche desde El Cairo a través de un desierto egipcio en gran parte vacío, el cruce de Rafah es una extensión de arena y concreto de color marrón y poco más. Aislado del resto de Egipto no solo por la distancia, sino también por restricciones militares severas, Rafah puede parecer tan distante de los eventos mundiales como cualquier otro lugar del planeta.

Sin embargo, en las últimas tres semanas de la guerra de Israel con Hamás en Gaza, Rafah se ha convertido en el foco de intensas negociaciones, un lugar donde muchas personas, tanto poderosas como impotentes, han depositado sus esperanzas menguantes. Con Israel imponiendo un asfixiante bloqueo sobre este enclave densamente poblado, Rafah se ha convertido en la única entrada a la Franja para que la ayuda llegue a su población de 2.3 millones de personas. Hasta ahora, nada ni nadie ha logrado salir de Gaza.

Pero eso podría cambiar pronto: Egipto ha informado a las autoridades gazatíes que acogerá a 81 personas gravemente heridas de Gaza y las tratará en hospitales egipcios el miércoles, según un comunicado de la Autoridad General de Cruces y Fronteras de Gaza.

El control de Egipto sobre el cruce de Rafah le ha otorgado un estatus prominente como uno de los principales benefactores de Gaza y un actor importante en el conflicto, una posición que los analistas dicen que podría ayudar a desbloquear más apoyo financiero internacional en medio de una aplastante crisis económica en la nación del norte de África. Egipto destacó ese papel el martes, cuando el gobierno llevó a los periodistas en un viaje estrictamente controlado a Rafah.

Camiones de ayuda y tanques del ejército se alineaban en el polvoriento camino que llevaba al cruce. Decenas de voluntarios de grupos de ayuda patrocinados por el gobierno y la Media Luna Roja Egipcia se aglomeraban. Varias ambulancias estaban estacionadas justo dentro del enorme arco que enmarca el cruce.

“Desde el primer minuto, hemos estado enviando convoyes de asistencia desde nuestras organizaciones, y voluntarios han estado aquí las 24 horas del día durante días”, dijo el primer ministro Mostafa Madbouly en una breve conferencia de prensa, mientras multitudes de voluntarios con banderas egipcias y pancartas pro palestinas se reunían para escuchar. “Egipto ha cargado con la carga de la cuestión palestina durante años”.

Sin embargo, en parte debido a factores fuera del control de Egipto, Rafah solo puede satisfacer una fracción de las necesidades de Gaza. Según funcionarios de ayuda, solo 241 camiones de ayuda han llegado a Gaza desde que sus puertas se abrieron hace dos semanas después de negociaciones entre Estados Unidos, Israel, Egipto y las Naciones Unidas, una cifra insignificante dada la escala de la necesidad humanitaria.

Israel, que lleva a cabo rigurosas inspecciones de camiones de ayuda, ha sido el principal obstáculo en el proceso, según la ONU, la Unión Europea y funcionarios egipcios y estadounidenses. Pero ahora Israel ha accedido a permitir aproximadamente 80 camiones al día, según dos diplomáticos occidentales informados sobre las negociaciones, todavía por debajo de los 100 al día que la ONU dice que se necesitan.

El martes, llegaron a Gaza 83 camiones, según Wael Abu Omar, portavoz del lado gazatí del cruce de Rafah.

David M. Satterfield, el enviado especial de Estados Unidos encargado de los asuntos humanitarios en el conflicto, dijo en El Cairo el domingo que la ayuda necesitaba fluir mucho más rápidamente para mostrar a los cada vez más angustiados gazatíes que no necesitaban recurrir al saqueo de almacenes de la ONU para sustentarse, como ocurrió hace varios días.

“Esta es una sociedad abrumada y desesperada”, dijo, y agregó que las agencias que distribuyen asistencia “deben poder demostrar que la ayuda no es esporádica”.

Los negociadores también han estado presionando para evacuar a las personas en Gaza que tienen pasaportes extranjeros y a sus familias, junto con el personal de las embajadas extranjeras y organizaciones internacionales. En las últimas tres semanas, las personas han acudido varias veces al lado gazatí de la puerta después de que se les dijera que podían cruzar, solo para encontrarla cerrada. Estados Unidos ha culpado públicamente a Hamás, la organización política y militar que controla el enclave, mientras que Egipto ha culpado públicamente a Israel, diciendo que ha hecho que el cruce sea inseguro al bombardear repetidamente el lado gazatí.

Pero nadie está culpando públicamente a Egipto, aunque diplomáticos occidentales involucrados en el esfuerzo de evacuación afirman que los temores de Egipto, incluido el temor a que una multitud de personas desesperadas intente abrirse paso hacia Egipto en cuanto se abra el cruce, también están jugando un papel en la incapacidad continua de los extranjeros para evacuar.

Todavía existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo para que las personas con pasaportes extranjeros puedan irse. Pero Egipto ha dejado claro que no aceptará grandes números de refugiados palestinos en su territorio, una propuesta que supuestamente se ha planteado en la comunidad internacional, incluido Israel. El Sr. Madbouly rechazó categóricamente tal idea, al igual que los voluntarios en el cruce.

“No, no, no, no es una solución, y rechazo esta solución”, dijo Mustafa Mouftah, de 30 años, profesor universitario de la cercana ciudad egipcia de El Arish, quien comenzó a trabajar como traductor en Rafah hace una semana. “Esta es nuestra tierra y amamos esta tierra”.

El Sr. Satterfield dijo el domingo que Estados Unidos tampoco considera que sea una opción, diciendo que la administración de Biden respeta la soberanía de Egipto y cree que “el futuro del pueblo palestino de Gaza está en Gaza”.

Hiba Yazbek e Iyad Abuheweila contribuyeron con reportajes.

