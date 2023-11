EE.UU. aprueba la venta de $320 millones de equipos de bombas guiadas a Israel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado una venta de $320 millones a Israel de equipo para kits que convierten las bombas no guiadas en municiones más precisas y guiadas por GPS, según una carta enviada por el departamento al Congreso y obtenida por The New York Times.

Este pedido se suma a otro anterior por el mismo equipo que fue valorado en casi $403 millones.

Israel ha estado utilizando los kits durante su campaña de bombardeos en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas en enclaves, los ataques israelíes han causado la muerte de alrededor de 10,000 palestinos, el 40 por ciento de los cuales son jóvenes y adolescentes.

Israel ha ordenado más municiones de Estados Unidos junto con el equipo para los kits de bombas guiadas. Los ejércitos modernos generalmente agregan sistemas de guiado a sus bombas con el objetivo de minimizar las bajas civiles, aunque los daños aún pueden ser devastadores, especialmente en áreas urbanas.

El arsenal de municiones aéreas de Israel está compuesto en su mayoría por bombas de 1,000 y 2,000 libras, entre las más grandes utilizadas por cualquier fuerza militar. Israel lanzó al menos dos bombas de 2,000 libras en un ataque aéreo el 31 de octubre en el denso barrio Jabaliya de Gaza. Según las autoridades y los funcionarios del hospital de Gaza, ese ataque causó la muerte de docenas de personas y dejó muchos heridos.

Israel afirma haber atacado con éxito a un comandante senior de Hamas que ayudó a planificar los ataques del 7 de octubre lanzados desde Gaza, en los cuales, según Israel, más de 1,400 personas, la mayoría civiles israelíes, murieron y más de 240 fueron secuestradas. Hamas niega que alguno de sus comandantes estuviera en la zona de Jabaliya en el momento del ataque del 31 de octubre.

El Departamento de Estado envió su carta sobre la nueva venta de equipos para bombas a las oficinas del Congreso el mismo día del ataque en Jabaliya. La carta menciona que Rafael Advanced Defense Systems, un fabricante de armas propiedad del Ministerio de Defensa de Israel, está pagando $320 millones por equipos y servicios para las “Spice Family Gliding Bomb Assemblies”, en referencia a un tipo de kit de bomba de precisión fabricado por Rafael. El vendedor de los equipos es Rafael USA, una empresa estadounidense con sede en Bethesda, Maryland, que tiene vínculos con la empresa israelí.

Esta venta es una en la que una entidad extranjera compra armamento directamente de una empresa estadounidense en lugar de hacerlo a través del gobierno de Estados Unidos, por lo que el Departamento de Estado solo está obligado a dar a conocer su aprobación en canales limitados. El registro del Congreso indica que el Departamento de Estado presentó la carta el 31 de octubre, pero la carta no está disponible en ningún sitio web público del Congreso ni en el sitio web del Departamento de Estado.

La carta fue enviada por Naz Durakoglu, secretario asistente de asuntos legislativos, al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ambos encargados de supervisar la aprobación del Departamento de Estado en ventas de armas.

Según Josh Paul, ex funcionario del Departamento de Estado que trabajó en la oficina de política-militar encargada de las ventas de armas, la solicitud israelí de autorización para comprar los $320 millones en equipos para bombas se realizó a principios de este año y había pasado por un proceso de revisión informal con los comités del Congreso, pero no había recibido la aprobación final del Departamento de Estado antes de los ataques del 7 de octubre.

El pedido anterior realizado por Rafael Advanced Defense Systems por el mismo tipo de equipos, y valorado en casi $403 millones, fue aprobado por el departamento el 5 de febrero, según la carta.