ED presenta la primera hoja de cargos en el caso de lavado de dinero de la Junta de Agua de Delhi | Noticias de India

NUEVA DELHI: La Dirección de Ejecución (ED) ha presentado su primera acusación en relación con una investigación de lavado de dinero relacionada con presuntas irregularidades en el Delhi Jal Board (DJB), según fuentes oficiales el sábado.

La denuncia penal fue presentada por la agencia federal ante un tribunal especial de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) en Delhi el 28 de marzo.

El cargamento menciona al ex ingeniero jefe del DJB Jagdish Kumar Arora, al contratista Anil Kumar Agarwal, al ex gerente general de NBCC D K Mittal, Tejinder Singh y NKG Infrastructure Limited como acusados.

La ED afirma que el dinero del soborno vinculado a la corrupción en un contrato del DJB fue desviado como fondos electorales al partido gobernante Aam Aadmi Party (AAP) en Delhi. El Ministro Principal Arvind Kejriwal fue citado para ser interrogado en el caso por la agencia pero no compareció para declarar. Kejriwal fue arrestado por la ED el 21 de marzo en otro caso de lavado de dinero relacionado con presuntas irregularidades en la política de impuestos especiales para Delhi.

La ED llevó a cabo redadas en las instalaciones del asistente personal de Kejriwal, Bibhav Kumar, el miembro del Rajya Sabha de AAP N D Gupta, el ex miembro del DJB Shalabh Kumar, el contador Pankaj Mangal, y otros en febrero como parte de la investigación.

El caso de la ED se basa en una denuncia presentada por la Oficina Central de Investigación (CBI) que acusa a Arora de otorgar un contrato del DJB a NKG Infrastructure Limited por Rs 38 crore a pesar de que la empresa no cumplía con los criterios de elegibilidad técnica. Arora y Agarwal fueron arrestados por la ED el 31 de enero en relación con el caso.

La ED alega que Arora recibió dinero de sobornos en efectivo y a través de cuentas bancarias después de otorgar el contrato a NKG Infrastructure Limited y lo pasó a individuos que gestionan los asuntos del DJB, incluidos aquellos asociados con AAP.

Este es supuestamente el segundo caso en el que se acusa a AAP de recibir sobornos por parte de la ED. La agencia afirma que Rs 45 crore de los Rs 100 crore totales de dinero de soborno de la política de impuestos especiales anulada de 2021-22 fue utilizado por el partido liderado por Kejriwal para la campaña en las elecciones a la Asamblea de Goa.

La ED asegura que el contrato del DJB se otorgó a tasas infladas para facilitar la recaudación de sobornos de contratistas. La agencia alega que solo alrededor de Rs 17 crore del valor total del contrato de Rs 38 crore se gastó, con el monto restante desviado a través de gastos falsos, supuestamente para sobornos y fondos electorales. La ministra de Delhi Atishi ha refutado las acusaciones en una conferencia de prensa, declarando que el caso es un intento de manchar la imagen de AAP y sus líderes.

(Con información de agencias)

