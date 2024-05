Premio Internacional Booker 2024: Victoria alemana para Kairos

La escritora alemana Jenny Erpenbeck y el traductor Michael Hofmann han ganado el Premio Internacional Booker.

Su novela Kairos sigue el destructivo romance entre un estudiante de 19 años y un hombre casado en sus 50 años que se conocen en un autobús en Berlín Oriental alrededor de 1986.

Su relación llega a encarnar el “idealismo aplastado” de la República Democrática Alemana y la eventual “disolución de todo un sistema político”.

Se repartirán el premio de £50,000.

Los jueces escogieron Kairos de una lista corta de seis libros y elogiaron la “prosa luminosa” y la rica calidad de la traducción.

“Comienza con amor y pasión, pero es al menos tanto sobre poder, arte y cultura”, dijo la presidenta del jurado Eleanor Wachtel.

“La autocomplacencia de los amantes, su descenso a un vórtice destructivo, sigue conectada con la historia más amplia de Alemania del Este durante este período, a menudo encontrándose con la historia en ángulos extraños”.

El ganador del año pasado, Time Shelter del autor búlgaro Georgi Gospodinov y traducido por Angela Rodel, también se situaba durante y después de la caída del Telón de Acero.

Erpenbeck, de 57 años, nació en Berlín y solía trabajar como directora de ópera antes de convertirse en una novelista premiada. Sus obras incluyen The End of Days (2014) y Go, Went, Gone (2017) que fue preseleccionada en 2018.

Hofmann, de 66 años, ha sido llamado “probablemente el traductor más influyente del mundo, externo del alemán al inglés”. Además de poesía y crítica literaria, enseña a tiempo parcial en la Universidad de Florida.