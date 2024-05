Corporación Financiera Broadway Anuncia Cuatro Nuevas Incorporaciones al Equipo de Dirección Senior Por Investing.com

“

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Broadway Financial Corporation (la Compañía o Broadway) (NASDAQ Capital Market: BYFC), la compañía matriz de City First Bank (NASDAQ:), National Association (el Banco y colectivamente con la Compañía, City First Broadway), anunció hoy la adición de cuatro experimentados ejecutivos senior al equipo directivo de City First Broadway. La Junta Directiva de City First Broadway anunció el nombramiento de:

Zack Ibrahim, como Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero (CFO) de la Compañía y del Banco. El Sr. Ibrahim también será el Oficial Financiero Principal y el Oficial Contable Principal de Broadway; y, Elizabeth Sur, como Vicepresidenta Ejecutiva, Consejera General y Oficial de Riesgos Principal, tanto de Broadway como del Banco.

Además, City First Broadway nombró:

Elise Adams como Oficial Contable Principal y Vicepresidenta Senior; y Gary Castellaw como Tesorero Corporativo y Vicepresidente Senior.

Brian Argrett, Presidente y Director Ejecutivo, dijo: Estoy emocionado de dar la bienvenida a Zack, Liz, Elise y Gary a City First Broadway. Aportan una tremenda combinación de experiencia, conocimiento, habilidades de liderazgo, profesionalismo y compromiso con la excelencia que serán invaluables para la organización y nos ayudarán a seguir construyendo una City First Broadway más fuerte, amplia e impactante. La adición de sus talentos combinados ha elevado la profundidad general de la gestión y supervisión de la organización, que son esenciales para que City First Broadway pueda crear con éxito un liderazgo diferenciado y transformacional en los servicios bancarios para las comunidades de ingresos bajos a moderados a las que estamos sirviendo y esperamos servir en el futuro.

Estos ejecutivos fueron identificados y reclutados activamente a través de un extenso y minucioso proceso que comenzó hace muchos meses. Creemos que Zack y Liz poseen habilidades dinámicas de liderazgo y una profunda experiencia en la industria que son vitales para mejorar nuestras operaciones y fortalecer nuestras capacidades. Elise y Gary son individuos altamente experimentados y talentosos que proporcionarán mayor profundidad a nuestro equipo directivo y ayudarán a aumentar la eficiencia general de City First Broadway.

Estos nombramientos se hicieron y entraron en vigencia a partir del 15 de mayo de 2024. Todos estos nuevos ejecutivos estarán basados en Washington, D.C. Como se anunció anteriormente, Brenda J. Battey, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera se jubilará para finales del segundo trimestre.

Zack Ibrahim:

Antes de unirse a City First Broadway, el Sr. Ibrahim fue más recientemente Director Ejecutivo, Jefe de Finanzas Corporativas en Texas Capital Bancshares Inc. (TCB) donde lideró el Programa de Gastos de TCB diseñado para lograr objetivos financieros específicos para el año 2025, así como proyectos para desarrollar varios mapas estratégicos para escalar el departamento financiero en apoyo de la estrategia de crecimiento de TCB, incluyendo la implementación de la plataforma financiera Oracle EPBS y la mejora del sistema de herramientas de precios de TCB para todas las decisiones de préstamos, mercados de capital y precios de depósitos. Anteriormente, fue Vicepresidente Senior, Director Senior de Finanzas en TIAA Bank de mayo de 2019 a abril de 2022, donde fue responsable de la gestión financiera y los informes regulatorios para múltiples departamentos, que incluían la responsabilidad de los informes de cierre mensual y trimestral, mantenimiento de cuentas en el libro mayor, conciliaciones entre informes financieros y de gestión, y gestión de los modelos de precios de depósitos y préstamos para Banca de Consumo y Comercial.

La carrera del Sr. Ibrahim abarca más de 20 años e incluye experiencia en otras grandes instituciones financieras, como Northern Trust Corporation, Regions Financial Corporation y M&T Bank Corporation.

Obtuvo un M.B.A. con concentración en Finanzas y tiene una Certificación Green Belt en Mejoras de Procesos Six Sigma.

Elizabeth F. Sur:

Antes de unirse a City First Broadway, la Sra. Sur fue más recientemente Directora Gerente y ejecutiva de Inteligencia Regulatoria en Wells Fargo Bank, responsable de identificar problemas regulatorios, desarrollar soluciones sostenibles para esos problemas y gestionar e informar el progreso en la resolución de diversos asuntos regulatorios. Anteriormente, fue Directora Gerente y Jefa de Relaciones Regulatorias para las Américas en Barclays Bank de 2018 a 2022, donde mantuvo y fortaleció las relaciones del banco con los reguladores prudenciales y de valores, ayudó al banco en la gestión de riesgos de conformidad con las expectativas de la junta y supervisores, gestionó exámenes regulatorios y seguimiento de compromisos en nombre del banco, y desarrolló estrategias para hacer frente a futuros asuntos regulatorios.

La experiencia de la Sra. Sur también incluye el desarrollo de una función independiente de revisión de riesgos crediticios y la gestión de equipos de suscripción y aprobación de créditos para PNC Bank, así como cuatro años como socia en una práctica legal privada, donde proporcionó asesoramiento legal orientación sobre diversos asuntos transaccionales y regulatorios y relaciones con los prestatarios para clientes de la industria de servicios financieros.

Está admitida en el Colegio de Abogados en el Commonwealth de Pensilvania y ha participado activamente en diversas actividades comunitarias, incluyendo el Cuerpo de Reserva Médica del Condado de Chester y el programa de Acogida-para-Adoptar con el departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Condado de Chester. La Sra. Sur también ha sido miembro de la Junta Asesora del Centro Drueding, una organización de viviendas de transición dirigida por las Hermanas del Santísimo Redentor en Filadelfia, y Calcuta House, una organización que brinda viviendas y otros servicios altamente de apoyo para personas que viven con SIDA en la región de Filadelfia. Ha participado en varias otras juntas y roles de voluntariado durante su carrera, incluyendo con Reinvestment Fund durante más de 20 años, sirviendo más recientemente como copresidenta del Comité de Préstamos de Instalaciones Comunitarias y como Vicepresidenta de la Junta, donde fue miembro de los Comités Ejecutivo, de Auditoría y de Gobierno.

Elise Adams:

Antes de unirse a City First Broadway, la Sra. Adams fue Oficial Contable Principal y Controladora Corporativa de EagleBank, donde fue responsable de supervisar el departamento de contabilidad y las funciones de informes, incluyendo la gestión del libro mayor, cuentas por pagar, conciliaciones, y presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y reguladores bancarios. En este cargo, fue responsable de gestionar el proceso de cierre mensual, trimestral y anual relacionado con los informes a la SEC, reguladores y la Junta del banco y emitir comunicados de prensa relacionados. También trabajó con auditores internos y externos en relación con la programación y ejecución de auditorías de estados financieros y controles internos, incluida la realización de pruebas de cumplimiento con la Ley Sarbanes-Oxley. Anteriormente, fue Directora Financiera y Contadora con Insight Technology Solutions, LLC, después de haber servido como Tesorera y Vicepresidenta con Capital Bank N.A.. Su experiencia anterior también incluye servir en diversos puestos de contabilidad y finanzas, incluyendo Directora Financiera y Vicepresidenta Ejecutiva, con Old Line Bank.

La Sra. Adams tiene un Certificado de Liderazgo de Wharton y un diploma de la Escuela de Posgrado de Banca Stonier de la ABA y una Licenciatura en Ciencias en Contabilidad.

Gary A. Castellaw:

Antes de unirse a City First Broadway, el Sr. Castellaw fue Tesorero y Controlador de IDEMIA North America, Idemia America Corporation, una empresa de fabricación y servicios para tarjetas inteligentes, tarjetas de crédito y débito y sistemas relacionados, biometría, criptografía y analítica. El Sr. Castellaw fue responsable de las funciones bancarias, contables, incluyendo auditoría, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y funciones financieras, como factoring, cobertura de divisas, financiamientos de deuda y capital, y monitoreo del cumplimiento de convenios de préstamos para las operaciones de EE. UU. de la firma. Además, gestionó relaciones con firmas de auditoría e impuestos, e implementó con éxito nuevo software de gestión del Tesoro. Anteriormente, fue Director Financiero y Tesorero de ONDULINE North America, un fabricante y distribuidor global de productos de construcción y techado de 2018 a 2020.

Su carrera incluye experiencia como Vicepresidente Senior – Tesorero Asistente y Relaciones con Inversionistas en ING DIRECT Federal Savings Bank y Controlador del Grupo de Tarjetas Norteamericanas, Advantages Consumer & Business SBU de CITIBANK. También fundó Premier Financial & Consulting LLC, que proporcionaba servicios financieros, contables y fiscales integrales a empresas de cartera de fondos de pensiones, fondos de capital privado y de cobertura, entre otras entidades. El Sr. Castellaw tiene una larga trayectoria en liderazgo financiero en varias empresas e industrias. Tiene más de 25 años de experiencia global en tesorería, contabilidad, planificación y análisis financieros, impuestos y auditoría.

El Sr. Castellaw obtuvo un M.B.A. en Finanzas y tiene experiencia y certificaciones con OCC/OTS, Bloomberg y Six Sigma. Es un Boy Scout y ha estado activo entrenando baloncesto y béisbol femenino y masculino.

Acerca de Broadway Financial Corporation

Broadway Financial Corporation opera a través de su subsidiaria bancaria propiedad total, City First Bank, National Association, que es un banco líder con una misión que sirve a comunidades de ingresos bajos a moderados dentro de áreas urbanas en el sur de California y el mercado de Washington, D.C.

Acerca de la Familia de Marca City First

City First Bank ofrece una variedad de productos de préstamos para bienes raíces comerciales, servicios y cuentas de depósito que respaldan inversiones en viviendas asequibles, pequeñas empresas y facilidades comunitarias sin fines de lucro ubicadas en vecindarios de bajos a moderados ingresos. City First Bank es una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario, Institución Depositaría de Minorías, B Corp Certificada, y miembro de la Alianza Global de Banca en Valores. El Banco y la red de organizaciones sin fines de lucro de City First, City First Enterprises, Homes By CFE y City First Foundation, representan la familia de marca City First de instituciones financieras de desarrollo comunitario, que ofrecen una plataforma sólida de préstamos y depósitos.

