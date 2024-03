Duke contra NC State en la Elite Eight significa que un equipo de la ACC llegará al Final Four en un gran Torneo de la NCAA para la liga.Translation: “Duke contra NC State en la Elite Eight significa que un equipo de la ACC llegará al Final Four en un gran Torneo de la NCAA para la liga.”

DESDE DALLAS — Durante la temporada regular de baloncesto universitario 2023-24, la mejor conferencia de baloncesto no fue objetivamente la Conferencia de la Costa Atlántica. Sin embargo, la mejor actuación de cualquier conferencia durante el Torneo de la NCAA 2023-24, según prácticamente cualquier medida, le pertenece a la ACC.

La liga acosada — que tuvo cuatro equipos con registros por debajo del .500 en la temporada regular y siete equipos que terminaron fuera del top-80 del NET, la mayoría entre todas las conferencias importantes — tiene tres de los ocho equipos restantes en la actual March Madness que lleva a la acción del sábado por la noche. Está garantizado al menos un lugar en el Final Four con NC State y Duke enfrentándose el domingo en la final regional del Sur. Y podría reservar un lugar tan temprano como el sábado por la noche, ya que la semilla No. 6 Clemson busca llegar a su primer Final Four cuando se enfrente a la semilla No. 4 Alabama.

A pesar de obtener solo cinco invitaciones para el Torneo de la NCAA, que fue la quinta más alta entre las conferencias importantes a pesar de tener la mayor cantidad de equipos entre las conferencias importantes, la ACC hasta ahora ha obtenido un récord combinado de 11-2. Cada equipo de la ACC ganó su juego de primera ronda. Cada equipo de la ACC ganó su juego de segunda ronda. Y para el lunes, podríamos tener un Final Four compuesto por dos equipos de la ACC.

“Creo que la ACC te prepara con la cantidad de oponentes diferentes a los que te enfrentas,” dijo el entrenador de Duke, Jon Scheyer, el viernes, antes de que los Blue Devils sorprendieran a la semilla N.° 1 Houston en Dallas para ganarse un lugar en los Cuartos de Final. “Eso es algo grande.”

NC State, la única semilla de dos dígitos que aún sigue en pie en el torneo de este año y que entró en el campo como una semilla No. 11 solo por ganar el Torneo de la ACC, es el mejor ejemplo de la profundidad y poder subestimados de la liga que han vuelto loco a marzo este año. No, la liga no se destacó en comparación con la Big 12, la Big East y la SEC. Sin duda. Y NC State no merecía de ninguna manera una invitación por méritos. Pero los Lobos, que terminaron 9-11 en la temporada regular de la ACC, están ahora a 40 minutos del Final Four. Cualquier argumento de que la liga estaba desequilibrada — sea justo o no — queda invalidado por lo que dos equipos de mitad de tabla (Clemson y NC State, que terminaron seis y ocho juegos fuera del primer lugar en la liga, respectivamente) han hecho de sí mismos en este marzo.

“Creo que la ACC es una de las mejores conferencias, si no la mejor conferencia,” dijo D.J. Burns Jr. de NC State, quien ha sido una de las estrellas emergentes del torneo. “Siento que no somos el único equipo al que lo tomaron con una falta de respeto, y por eso todos estamos luchando ahora.”

“Estoy de acuerdo,” dijo Casey Morsell de NC State. “Te prepara al 100%, incluso desde el punto de vista de la fisicalidad. Estábamos preparados para muchas cosas diferentes que los equipos nos lanzan, ya sea súper rápido, súper lento. Eso ha sido una clave importante para nosotros para adaptarnos a diferentes cosas que el juego presenta.”

Registros del Torneo de la NCAA 2024 por conferencia

Hasta los Sweet 16

Conferencias con múltiples invitaciones

Registro

Invitaciones

ACC

11-2

5

Big East

7-2

3

Big Ten

8-4

6

Pac-12

6-4

4

SEC

7-6

8

WCC

2-2

2

A-10

2-2

2

Big 12

7-8

8

Mountain West

4-6

6

American Athletic

0-2

2

Entonces, ¿qué pasa? ¿La liga es desequilibrada? Eso no calza del todo con la eliminación de la UNC y dos equipos menos favoritos — NC State y Clemson — avanzando a los Cuartos de Final. Pero los respetados expertos en brackets no sienten que la liga fuera marginada más que cualquier otra liga. Tal vez se podría argumentar que Pitt debería haber sido incluido en el campo de 68 equipos, pero ningún otro equipo estaba cerca de la burbuja para el domingo de selección. ¿Entonces, ¿estaba desequilibrada? ¿Profunda? ¿Ambas cosas? ¿Ninguna?

¿Cómo malinterpretamos la ACC? ¿O en realidad la malinterpretamos?

Las teorías son variadas pero podrían reducirse a la planificación de partidos y métricas que finalmente afectaron la posición de la liga en el ecosistema más amplio del deporte. Scheyer lo resumió muy bien el sábado al tocar las notas evidentes que bullían bajo la superficie sobre cómo cada equipo está preparado para el éxito antes de los partidos de la ACC.

“No creo que en este momento como liga hayamos descubierto cómo organizar nuestro calendario fuera de la conferencia,” dijo Scheyer. “Si observas en algunas otras ligas, han sido mejores en eso. Y en última instancia puedes decir que no es justo o lo que sea. Pero debes hacer lo que te califique para el torneo. Eso es algo en lo que necesitamos organizarnos y estar en la misma página: la posición en la que nos ponemos una vez que comenzamos a enfrentarnos.”

Puede que haya algo en eso. TeamRankings.com tiene a Duke, North Carolina y Clemson entre los 15 primeros en sus clasificaciones de programación fuera de la conferencia, lo que aparentemente ayudó a anclar la mitad superior de la liga y podría haber contribuido a la percepción de que la liga está desequilibrada. Porque ¿lo demás? No es muy bonito, especialmente en la parte inferior. Florida State clasificó 104.°. Georgia Tech 128.°. Notre Dame 205.°. Louisville 218.°.

Las clasificaciones RPI muestran que la ACC fue la cuarta conferencia detrás de la Big 12, la SEC y la Big Ten.

Se requiere precisión para explicar las capas de por qué la ACC no fue vista favorablemente entre aquellos con puntos de vista analíticos y hay argumentos a favor y en contra de si está sobrevalorada o subestimada. Todos tienen una opinión, y nadie está necesariamente equivocado. Es complicado. Lo que no es complicado es que la liga por segunda vez en tres años tiene tres equipos en los Cuartos de Final y está posicionada para reclamar su 16.° campeonato de la NCAA como liga — lo que sería el más alto entre todas las conferencias. No tuvo una gran temporada regular, pero se está desempeñando en este momento como la mejor en la postemporada con tres equipos aún en la carrera para colgar un banner.