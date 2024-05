Elecciones Lok Sabha: Rahul Gandhi se postulará en Rae Bareli, Kishori Lal Sharma en Amethi | Noticias de la India

NUEVA DELHI: Después de semanas de suspense, el Congreso finalmente declaró el viernes sus candidatos para las circunscripciones de Amethi y Rae Bareli en el Lok Sabha de Uttar Pradesh.

Rahul Gandhi ha sido seleccionado para Rae Bareli mientras que Kishori Lal Sharma estará compitiendo en Amethi.

El Congreso, que está disputando 17 escaños en el Lok Sabha de Uttar Pradesh como parte del acuerdo de reparto de escaños con el Partido Samajwadi (SP), ya había anunciado candidatos para todos los escaños salvo Amethi y Rae Bareli.

Bastión del Congreso

Rae Bareli también es un bastión del Congreso. Desde 1967 hasta 1977, el escaño fue ocupado por la ex primera ministra Indira Gandhi, y desde 2004 hasta su designación en el Rajya Sabha en 2024, por Sonia Gandhi.

Rahul presentará su candidatura desde la circunscripción el viernes. Se enfrentará al actual diputado del BJP Dinesh Pratap Singh. Él había sido seleccionado por el partido para el escaño en 2019 también.

Singh perdió ante Sonia por un margen de 1,67 lakh votos.

Al ser nuevamente seleccionado para luchar desde Rae Bareli, Singh dijo: “Aseguro al país que la despedida de los ‘nakli’ Gandhis de Rae Bareli es segura. Es seguro que el ‘loto’ del BJP florecerá, y el Congreso perderá. Incluso he luchado contra la diputada 4 veces Sonia Gandhi, así que Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi no son importantes para mí. Cualquier Gandhi que venga a Rae Bareli, perderá”.

Recortando al límite del plazo

El anuncio se realiza en el último día para presentar las nominaciones para la Fase 5 de las elecciones al Lok Sabha. Ambas circunscripciones irán a las urnas el 20 de mayo.

La derrota de Rahul en Amethi, una vez considerado un ‘feudo’ del Congreso, a manos de Irani en las elecciones de 2019 fue vista como un golpe significativo para el prestigio nacional del partido. Irani ganó el escaño por un margen de alrededor de 55,000 votos.

Rahul representó a Amethi en el Lok Sabha de 2004 a 2019. Su padre y ex primer ministro Rajiv Gandhi, también fue miembro electo de Amethi en la Cámara Baja desde 1981 hasta su muerte en 1991. Sonia Gandhi compitió en las elecciones aquí en 1999 antes de pasar el testigo a Rahul en 2004.

Rahul actualmente representa a Wayanad en el Lok Sabha mientras que Irani está buscando un nuevo mandato desde Amethi.

(Con aportes de agencias)

Enlace de la fuente