El Parlamento británico está en caos tras un debate sobre un alto el fuego en Gaza que generó temores por la seguridad de los legisladores.

LONDRES (AP) — El caótico debate sobre un alto el fuego en Gaza se hizo sentir en el Parlamento británico el jueves, ya que el presidente de la Cámara de los Comunes enfrentó llamados a renunciar y los legisladores dijeron que temían por su seguridad en medio de la presión de todas partes de la cuestión.

Después de más de seis horas de debate a veces acalorado el miércoles, tanto el gobernante Partido Conservador como el Partido Nacional Escocés, o SNP, se negaron a participar en la votación sobre la cuestión. Eso dejó a Labour, el principal partido de la oposición, con la victoria en gran parte vacía de pasar su versión de una moción no vinculante que pedía un alto el fuego humanitario “inmediato” sin oposición.

La ira sobre la forma en que se desarrolló el debate llevó a más de 50 legisladores a presentar cartas de no confianza en el presidente Lindsay Hoyle el jueves. Hoyle estaba reunido con líderes de los tres partidos principales para trazar un camino a seguir.

Subyacentes en la lucha de poder parlamentario están las crecientes tensiones sobre la guerra entre Israel y Hamás, con cientos de miles de personas marchando por Londres el sábado pasado para apoyar la causa palestina y cifras que muestran que el número de incidentes antisemitas en el Reino Unido aumentó casi un 150% el año pasado.

Eso se está derramando en el Parlamento, donde el tema de Gaza ha sido “armamentizado” y algunos legisladores creen que tienen que votar de una manera particular para garantizar su propia seguridad y la de sus familias, dijo el conservador Charles Walker durante el debate del miércoles.

“Este es un problema mucho más grande que el debate que estamos teniendo esta noche, porque si la gente está cambiando sus votos en este lugar, o está cambiando sus comportamientos en este lugar, porque temen lo que les pueda pasar a ellos o a sus familias por ahí, entonces tenemos un problema real”, dijo Walker. “Entonces, jugar a puntos el uno contra el otro no va a resolver muchos problemas”.

El debate del miércoles se desencadenó cuando el SNP presentó una moción que pedía un alto el fuego inmediato y destacaba la devastación causada por los ataques de Israel en Gaza. Labour ofreció una enmienda que subrayaba la necesidad de Israel de garantizar que nunca más enfrentará ataques como los que perpetró Hamás el 7 de octubre. El gobierno contraatacó con su propia enmienda reafirmando su llamado a una “pausa humanitaria inmediata” en los combates.

En un esfuerzo por aliviar las tensiones en el Parlamento, Hoyle buscó permitir votaciones separadas sobre las tres mociones.

Pero el compromiso cuidadosamente construido del presidente colapsó cuando el gobierno retiró su moción, porque la decisión de Hoyle se apartó de las tradiciones de la Cámara de los Comunes, bajo las cuales se esperaba que rechazara la enmienda de Labour. El SNP hizo lo mismo, diciendo que los legisladores ya no tendrían la oportunidad de votar sobre su propuesta.

Hoyle se disculpó el jueves y reconoció que cometió un error. Pero dijo que estaba tratando de asegurarse de que todos los legisladores tuvieran la oportunidad de dejar en claro sus posiciones en un clima de amenaza e intimidación.

“Tengo un deber de cuidado que llevaré a cabo para proteger a las personas”, dijo al Parlamento. “Es la protección lo que me llevó a tomar una decisión equivocada, pero por lo que no me disculpo es por el riesgo que se ha puesto a todos los miembros en este momento. Ayer tuve reuniones serias con la policía sobre los problemas y amenazas a los políticos a causa de elecciones venideras”.

La líder de la Cámara de los Comunes Penny Mordaunt, que representa al gobierno, culpó a Labour de las escenas caóticas durante el debate del miércoles.

“Esta Cámara nunca cederá a extremistas, amenazas o intimidación”, dijo al Parlamento el jueves. “No lo ha hecho, no lo hará, no debe hacerlo”.

“Y le pediría a todos los honorables miembros que no hagan un mayor deservicio a esta Cámara sugiriendo que los vergonzosos eventos que tuvieron lugar ayer fueron otra cosa que política partidista en nombre del Partido Laborista”.

Sin embargo, el Instituto para el Gobierno, un centro de pensamiento independiente centrado en el gobierno efectivo en el Reino Unido, criticó a los políticos de todos lados de la cuestión por permitir que un debate significativo sobre Gaza se convirtiera en un “caos vergonzoso”.

Todos los partidos están siendo poco sinceros acerca de sus motivos, con el gobierno y el SNP mayormente molestos porque perdieron la oportunidad de resaltar las divisiones dentro de Labour sobre su apolicy hacia Gaza, escribió la directora del instituto, Hannah White, en un análisis publicado el jueves.

Labour, tratando de equilibrar las presiones de los partidarios de Israel y Palestina, cambió recientemente su política para apoyar los llamamientos a un alto el fuego inmediato en Gaza.

“Jugar a juegos políticos sobre el procedimiento parlamentario es desatinado en los mejores momentos, pero que los parlamentarios se comporten de esta manera durante un debate sobre un conflicto en el que decenas de miles están muriendo, sin duda ha llevado al Parlamento a la deshonra”, dijo White.