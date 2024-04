Dos nuevos iPads filtrados antes del lanzamiento del tan esperado iPad Pro y iPad Air con pantalla OLED – ¿Está Apple a punto de poner fin a su sequía de iPads de 18 meses?

¡Tan solo horas después de que se avistaran dos modelos de iPad filtrados en una base de datos en línea, y antes de una presentación altamente esperada del iPad en las próximas semanas, otro conjunto de modelos de iPad ha sido identificado en el mismo lugar, prácticamente confirmando los planes de lanzamiento inmediato de tabletas de Apple!

Como se mencionó anteriormente, a principios de esta semana, se vieron dos iPads misteriosos en la base de datos de la Oficina de Normas Industriales de la India (BIS). Aunque hubo cierta confusión inicial sobre si eran realmente nuevos, se ha confirmado que estos casi con toda seguridad son dos de los cuatro nuevos iPads de Apple que se espera que se lancen muy pronto. Ahora, MySmartPrice ha avistado otros dos modelos de iPad nuevos, completando la línea y haciéndonos muy emocionados por el próximo mejor iPad en proceso.

A principios de esta semana, se observaron iPads con los modelos A2836 y A2837 en la base de datos de BIS. Las presentaciones en bases de datos regulatorias en diferentes países son comunes cuando se trata de filtraciones de productos de Apple. Aunque nos dicen muy poco sobre los dispositivos en sí mismos (ni siquiera un nombre), por lo general son suficientes para confirmar la existencia de dicho dispositivo, y podemos unir otros datos para unir los puntos. Las presentaciones regulatorias siempre se dejan para el último minuto por esta razón, por lo que cualquier producto encontrado normalmente está a días o semanas de distancia. Con un nuevo iPad Pro OLED y un iPad Air 6 anunciados para un lanzamiento a finales de abril/principios de mayo, está bastante claro que estos son los dispositivos que estamos viendo aquí.

Nuevos iPads inminentes

Los nuevos iPads avistados tienen los números de modelo A2898 y A2899, según el informe. Como se mencionó, no hay forma de saber a cuál de los cuatro modelos esperados se refieren, pero dado que se anticipan cuatro modelos nuevos y ahora, cuatro presentaciones no identificadas, no se necesita ser un genio para entenderlo.

Se espera que Apple presente un nuevo iPad Pro OLED con un chip M3 en las configuraciones de tamaño habituales de 11 y 12.9 pulgadas. Quizás aún más emocionante, se espera que el nuevo iPad Air de Apple debute con el potente chip M2 y una completamente nueva tamaño de 12,9 pulgadas también. Un iPad Air delgado y ligero con una pantalla de 12,9 pulgadas podría ser un dispositivo absolutamente espectacular, combinando el factor de forma ligero del Air con una pantalla mucho más grande perfecta para lectura y dibujo. Las características “Pro” reservadas para los modelos más caros seguirán haciendo del iPad Pro el mejor, pero el iPad Air de 12,9 pulgadas será el primer iPad verdaderamente nuevo en años.

En una filtración reciente de cuatro años de futuros productos de Apple, también se sugirió que Apple podría expandir la tecnología OLED del Pro al iPad Air y al iPad mini en 2026, presumiblemente una vez que los costos de fabricación y componentes hayan disminuido un poco más. Aún más lejos, se dice que Apple está trabajando en un iPad plegable en secreto programado para 2027.

