Ataque mortal israelí a edificio residencial “aparente crimen de guerra”: Human Rights WatchSpanish translation: Ataque letal israelí a edificio residencial ‘crimen de guerra aparente’: Human Rights Watch

Human Rights Watch dijo el jueves que un ataque israelí a un edificio de apartamentos en la Ciudad de Gaza el pasado octubre fue un “aparente crimen de guerra”, citando que no había una razón militar detrás del ataque después de una investigación de varios meses.

El ataque del 31 de octubre mató al menos a 106 civiles, incluidos 54 niños, dijo Human Rights Watch (HRW) en su informe.

El informe “no encontró evidencia de un objetivo militar en las cercanías del edificio en el momento del ataque israelí, lo que convierte el ataque en indiscriminado de manera ilícita según las leyes de guerra”, dijo el grupo. “Las autoridades israelíes no han proporcionado ninguna justificación para el ataque.”

Los hallazgos llegan mientras la Corte Criminal Internacional continúa su investigación de crímenes de guerra en Israel, incluyendo una acusación de genocidio contra los palestinos presentada por Sudáfrica. La corte no se ha pronunciado sobre la acusación de genocidio pero ha condenado la conducta del ejército israelí en la guerra.

El informe dice que alrededor de 350 civiles estaban en y alrededor del Edificio del Ingeniero en Ciudad de Gaza cuando cuatro misiles israelíes lo golpearon alrededor de las 2:30 p.m. Al menos 150 de las personas estaban buscando refugio después de ser trasladadas desde otras partes de la ciudad por ataques israelíes.

“Ninguno de los testigos entrevistados dijo que habían recibido o escuchado alguna advertencia de las autoridades israelíes para evacuar el edificio antes del ataque”, dijo el grupo.

HRW confirmó la identidad de al menos 106 víctimas, señalando que el número total de muertos probablemente es mayor. Los fallecidos incluían niños que jugaban al fútbol afuera y residentes cargando teléfonos en la tienda de comestibles del primer piso, dijo el informe.

“El hecho de que el edificio fue golpeado cuatro veces sugiere fuertemente que las municiones tenían la intención de golpear el edificio y que el ataque no fue resultado de un mal funcionamiento o error de dirección”, dijo HRW. “Incluso la presencia de un objetivo militar válido plantearía problemas sobre el ataque siendo desproporcionado, dada la presencia visible y esperada de un gran número de civiles en y alrededor del edificio.”

Más de 32,000 palestinos han sido asesinados en la guerra entre Israel y Hamas desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, incluidos más de 13,000 niños.

Meses después del ataque al Edificio del Ingeniero, la mayor parte de la Ciudad de Gaza está en ruinas después de campañas de bombardeos aéreos israelíes implacables, y la mayoría de las personas en el norte de Gaza han sido forzadas a huir.

La organización pidió a los aliados de Israel que detuvieran las ventas de armas y el intercambio de inteligencia con el ejército israelí “mientras sus fuerzas cometan violaciones sistemáticas y generalizadas de las leyes de guerra contra civiles palestinos con impunidad.”

“El asombroso número de muertes palestinas, en su mayoría mujeres y niños, muestra un total desprecio por la vida civil y apunta a muchos más posibles crímenes de guerra que deben ser investigados”, dijo el Director Asociado de HRW, Gerry Simpson. “Otros gobiernos deberían presionar al gobierno israelí para poner fin a los ataques ilegales e inmediatamente detener el traslado de armas a Israel para salvar vidas civiles y evitar complicidad en crímenes de guerra.”

El ejército israelí rara vez comenta sobre ataques específicos, y ha dicho que hace todo lo posible para limitar las bajas civiles. El ejército generalmente culpa a Hamas por las bajas civiles, afirmando que la organización militante se inserta entre civiles para protección.

The Hill se acercó al ejército israelí para obtener comentarios. El ejército no respondió previamente a solicitudes de comentarios de HRW y The Associated Press.

El hallazgo de crímenes de guerra llega después de que el ejército israelí matara a siete trabajadores humanitarios, incluido un estadounidense, en un ataque aéreo el lunes, recibiendo condena internacional.

