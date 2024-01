Dos civiles resultan heridos, incluida una mujer de 89 años, en ataques con drones y artillería rusos en la primera línea de la región de Kherson Oblast.

Dos civiles resultaron heridos en los ataques rusos de la tarde cerca del frente de Kherson Oblast en Ucrania, según informó la administración militar regional en Telegram el 28 de enero.

Un residente de 54 años de Beryslav fue hospitalizado con una herida en la pierna resultante de un ataque de un dron enemigo, que le lanzó un explosivo.

Además, una mujer de 89 años resultó herida en el abdomen después de que los ataques de artillería rusos golpearan el patio de un edificio residencial en el pueblo cercano de Mykhailivka a las 14:10 EET el mismo día.

“Se envió una ambulancia para brindar asistencia”, dijo la administración.

Rusia ataca regularmente Kherson y sus alrededores. Las fuerzas de invasión rusas lanzaron un ataque de dron en Beryslav en Kherson Oblast el 27 de enero, lo que resultó en la muerte de un civil y la lesión de otro, informó el gobernador regional Oleksandr Prokudin.

Un civil de 62 años fue asesinado y otro hombre de 66 años fue hospitalizado después de que los bombardeos rusos atacaran un mercado en la ciudad de Kherson, informaron funcionarios locales el 7 de enero.

