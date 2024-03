Disputa fiscal se vuelve política mientras India congela cuentas de la oposición

El partido de oposición más grande de la India acusó a las autoridades nacionales el jueves de paralizar sus actividades políticas al bloquear el acceso del partido a sus cuentas bancarias, en lo que describieron como una respuesta desmedida a una disputa fiscal justo unas semanas antes de unas elecciones generales decisivas.

Funcionarios del partido, el Congreso Nacional Indio, dijeron que ocho de sus 11 cuentas principales en cuatro bancos habían sido congeladas y que no hay una indicación clara de cuándo el partido volverá a tener acceso al dinero.

“No podemos apoyar a nuestros trabajadores; no podemos apoyar a nuestros candidatos”, dijo Rahul Gandhi, líder del Congreso Nacional Indio, en una conferencia de prensa en Nueva Delhi. “Nuestros líderes no pueden volar. Olviden volar, no pueden ni tomar un tren.”

“Nuestra capacidad de luchar en las elecciones se ha visto dañada”, añadió.

La campaña se está intensificando para unas elecciones que durarán seis semanas y comenzarán el 19 de abril, y que determinarán al próximo primer ministro de la democracia más poblada del mundo. Para llevar a cabo campañas electorales desde las montañas del Himalaya hasta las costas del sur de India, los grupos políticos gastan miles de millones de dólares en lo que se considera una de las elecciones más costosas del mundo.

Según la ley india, los grupos políticos están exentos de pagar impuestos sobre la renta por sus financiamientos de individuos y corporaciones, pero deben declarar sus ingresos a las autoridades fiscales cada año. La disputa actual se refiere a cuánto debería ser penalizado el Congreso Nacional Indio por las irregularidades pasadas.

El mes pasado, el Departamento de Impuestos sobre la Renta del país, que está controlado por el gobierno del Primer Ministro Narendra Modi, congeló las cuentas del partido del Congreso bajo acusaciones de que habían presentado con 45 días de retraso declaraciones de impuestos sobre sus contribuciones en efectivo para el año financiero 2017-18. El departamento también retiró de las cuentas bancarias del partido $2 millones de los $16 millones que decían que se debían en multas.

El partido del Congreso reconoció que presentó las declaraciones de impuestos tarde, pero argumenta que la multa debería ser de miles de dólares en lugar de millones.

La semana pasada, un tribunal superior de Delhi se negó a interferir en la orden de las autoridades fiscales, diciendo que no podía detener la congelación de las cuentas del partido.

En años recientes, los grupos de la oposición han acusado al partido gobernante de Modi, el Bharatiya Janata Party, de establecer un monopolio casi total sobre el financiamiento político. Acusan a Modi de usar los poderes de su cargo para enriquecer a su partido y secar el financiamiento para sus competidores.

Los líderes del partido Congreso dijeron que congelar sus cuentas tan cerca de las elecciones fue un movimiento político destinado a paralizar al principal grupo de oposición en la India y a empujar al país hacia un régimen de partido único.

“La idea de que India es una democracia es mentira”, dijo Gandhi.

Los funcionarios de Modi rechazaron esas afirmaciones, describiéndolas como un intento desesperado de una oposición política que está luchando en una campaña electoral que probablemente devolverá al poder al B.J.P.

Ravi Shankar Prasad, un líder del partido gobernante, dijo que la exención de impuestos para cualquier grupo político seguía siendo válida solo si el grupo declaraba cualquier contribución a las autoridades fiscales nacionales a tiempo.

“En la desesperación inminente de la derrota, el partido del Congreso a nivel más alto intentó crear una coartada hoy”, dijo Prasad el jueves.

La cuestión del financiamiento político ha explotado en India en las últimas semanas. El tribunal superior del país recientemente obligó al Banco Estatal de la India de propiedad gubernamental a publicar una lista de todos aquellos que habían realizado donaciones políticas anónimas a través de un mecanismo de financiamiento conocido como “bonos electorales”, eliminando un velo de secreto que los grupos de oposición llevaban mucho tiempo argumentando que estaba ayudando a los que están en el poder.

El partido de Modi recibió la mayor cantidad de fondos, más de 10 veces la que recibió el Congreso Nacional Indio.