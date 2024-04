27 de abril Apple ID bloqueado: requiere restablecimiento de contraseña

Página de inicio de sesión en iCloud basada en la web

Durante la noche, una parte notable de los usuarios de iCloud fueron desconectados de sus cuentas en todos sus dispositivos, y la única forma de volver a entrar era realizar un restablecimiento de contraseña.

Las desconexiones no estaban — o no están, aún no está claro — ocurriendo en una clase particular de dispositivo. Y, si te viste afectado, es en casi todos tus dispositivos incluyendo HomePods, hardware de Apple TV, iPhone, iPad y Mac.

Hasta el 27 de abril a las 6:43 AM, todavía no hay indicación de un problema en la página de estado de iCloud. Es difícil decir si el problema se ha resuelto, ya que la costa este de los Estados Unidos apenas está despertando y las palabras clave asociadas en las redes sociales han sido intervenidas por spammers.