Apple anuncia un evento especial para el Día Mundial del Atletismo

Apple ha dado un adelanto de un evento especial llamado “Let Loose” para el 7 de mayo. Es un evento en línea que comenzará a las 7 AM PT en el Día Mundial de Atletismo. Además de mostrar un Apple Pencil, el adelanto no entra en muchos detalles para revelar qué esperar del evento.

Aunque la imagen sugiere que es probable que un nuevo Apple Pencil esté en camino, no se sabe mucho sobre el dispositivo aparte del hecho de que podría admitir nuevos gestos.

Sin embargo, se rumorea que Apple podría subir al escenario para lanzar nuevos iPads junto con el Apple Pencil. Los iPads de Apple están pendientes de una renovación, ya que las líneas no han recibido ninguna revisión importante en 2023.

Las filtraciones anteriores sobre el próximo iPad y el hecho de que las existencias del iPad Air estén bajando apuntan hacia un lanzamiento inminente. Basándonos en estas filtraciones anteriores, esperamos que estén disponibles dos variantes de iPad Air: una unidad de 10.9 pulgadas y un modelo de 12.9 pulgadas.

Mientras tanto, es posible que el iPad Pro también reciba una actualización que reemplace la retroiluminación mini-LED con un panel OLED.

Si bien el rumor sugiere que nuevos hardware y accesorios de iPad podrían debutar en el evento, Apple podría, sin embargo, simplemente usar este evento para promocionar sus próximos dispositivos o hacer un anuncio importante. En este punto, tu conjetura es tan buena como la nuestra.

De cualquier manera, sintoniza en YouTube, la aplicación de Apple TV o el sitio web oficial de Apple, al igual que en eventos anteriores de Apple, para descubrir lo que Apple tiene preparado para nosotros en el evento Let Loose del 7 de mayo, programado a las 7 AM PT/10 AM ET.

