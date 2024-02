Disney y Epic Games crearán un universo de juegos y entretenimiento expansivo y abierto conectado a Fortnite.

La Walt Disney Company y Epic Games colaborarán en un nuevo universo de juegos y entretenimiento que expandirá aún más el alcance de las queridas historias y experiencias de Disney. Disney también invertirá $1.5 mil millones para adquirir una participación de capital en Epic Games junto con el proyecto de varios años. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

Además de ser una experiencia de juegos de primera clase e interoperar con Fortnite, el nuevo universo persistente ofrecerá multitud de oportunidades para que los consumidores jueguen, vean, compren y se involucren con contenido, personajes e historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar y más. Los jugadores, jugadores y fans podrán crear sus propias historias y experiencias, expresar su fanatismo de una manera distintivamente Disney y compartir contenido entre sí de la manera que les encanta. Todo esto será impulsado por Unreal Engine.

“Nuestra emocionante nueva relación con Epic Games unirá las queridas marcas y franquicias de Disney con el enormemente popular Fortnite en un nuevo universo transformador de juegos y entretenimiento,” dijo Robert A. Iger, Director Ejecutivo de The Walt Disney Company. “Este marca el mayor ingreso de Disney al mundo de los juegos y ofrece importantes oportunidades de crecimiento y expansión. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten las historias y mundos de Disney que aman de formas innovadoras.”

“Disney fue una de las primeras compañías en creer en el potencial de unir sus mundos con el nuestro en Fortnite, y ellos usan Unreal Engine en todo su portafolio,” dijo Tim Sweeney, CEO y Fundador de Epic Games. “Ahora estamos colaborando en algo completamente nuevo para construir un ecosistema persistente, abierto e interoperable que unirá a las comunidades de Disney y Fortnite.”

“Esto nos permitirá reunir nuestra increíble colección de historias y experiencias de toda la compañía para un público amplio de formas en las que solo habíamos soñado antes,” dijo Josh D’Amaro, Presidente de Disney Experiences. “La tecnología líder en la industria de Epic Games y el ecosistema abierto de Fortnite nos ayudará a llegar a los consumidores donde estén para que puedan interactuar con Disney de la forma más relevante para ellos.”

Disney and Epic Games will collaborate on an all-new games and entertainment universe.

Deepening the Epic Games & Disney Relationship

