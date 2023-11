Discurso de Putin en el G20 virtual lleno de narrativas falsas, evento ignorado por Biden y Xi

El dictador ruso Vladimir Putin reiteró su falsa narrativa sobre el “ataque de Ucrania al Donbás” y la supuesta búsqueda de “paz” por parte de Moscú en su discurso en línea en la cumbre virtual del G20, publicado por la agencia de propaganda rusa TASS el 22 de noviembre.

La guerra es siempre una tragedia, pero “tenemos que pensar” en cómo detenerla, dijo Putin, afirmando que “Rusia nunca ha rechazado negociaciones de paz”.

Lea también: Putin sale de su escondite para reunirse con el presidente de Kirguistán en Biskek en su primer viaje al extranjero desde la orden de arresto de la CPI

También dijo que el número de víctimas durante una guerra siempre es “impactante” y estableció paralelos con la situación en Gaza, a la que llamó “la destrucción de la población en Palestina”.

Putin rara vez ha viajado al extranjero desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022 y ha asistido a cumbres internacionales importantes ya sea en línea o no ha participado en absoluto después de que la CPI emitió una orden de arresto el 17 de marzo, acusándolo de supervisar la deportación ilegal de niños de Ucrania.

Lea también: Putin tiene “al menos tres” dobles de cuerpo, dice inteligencia de Ucrania

El dictador ruso no asistió a la cumbre de BRICS en Sudáfrica en agosto y a la cumbre del G20 en India en septiembre por miedo a ser arrestado. En cambio, Rusia fue representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Desde que fue acusado por la CPI, Putin solo ha viajado al extranjero en tres ocasiones, a China, Kirguistán y Kazajistán. El dictador del Kremlin podría ser arrestado en el territorio de 123 países que han ratificado el Estatuto de Roma.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, no participaron en la cumbre virtual del G20 a la que asistió Putin, escribió Bloomberg el 22 de noviembre. La cumbre fue presidida por el primer ministro indio Narendra Modi.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine