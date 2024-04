Diplomáticos optimistas sobre avances en la liberación de rehenes mientras Israel suaviza su postura.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Israel ha suavizado significativamente su postura sobre las condiciones de un acuerdo de rehenes con Hamás, aumentando las esperanzas de un avance en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Gaza.

Después de semanas de estancamiento, Israel aceptó una propuesta que establece una pausa inicial de seis semanas en los combates durante la cual Hamás liberaría a 33 rehenes, dijo un diplomático informado sobre las conversaciones. Esto incluiría a niños, ancianos, mujeres, incluidas soldados femeninas y cautivos heridos.

Esto sería seguido por una segunda fase que exige “restablecer una calma sostenible”, una redacción propuesta por EE. UU., dijo el diplomático. Los mediadores esperan que esto pueda superar el principal obstáculo para un acuerdo: la insistencia de Hamás en un alto el fuego permanente al final de cualquier arreglo, que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado en repetidas ocasiones.

Israel también ha hecho concesiones en otras demandas de Hamás, incluida la autorización para que los gazatíes regresen al norte de la franja asediada. “Es muy positivo”, dijo el diplomático.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo el lunes que Hamás tenía “una propuesta extraordinariamente generosa por parte de Israel” delante de sí.

“En este momento, lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto el fuego es Hamás”, dijo Blinken en Riad, donde se reunió con líderes árabes. “Ellos tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente… Estoy esperanzado en que tomen la decisión correcta y podamos tener un cambio fundamental en la dinámica.”

La Casa Blanca dijo que había habido “nuevos avances” en las negociaciones de rehenes.

Una persona familiarizada con la posición del gobierno israelí dijo que había “mostrado flexibilidad en las conversaciones” pero dijo que no aceptaría poner fin a la guerra que ha durado más de seis meses y que las tropas israelíes permanecerían en Gaza.

“Pero puede haber margen para encontrar un enfoque creativo en ambos temas para permitir que avance un acuerdo de rehenes”, dijo la persona.

Hamás estaba discutiendo la última propuesta con mediadores en El Cairo, pero aún no ha respondido formalmente. EE. UU., Qatar y Egipto han facilitado las conversaciones. Momentos previos de optimismo se han desvanecido cuando los mediadores lucharon para estrechar las brechas entre las partes beligerantes.

El aparente cambio en la posición de Israel se produce mientras EE. UU. y otras potencias occidentales presionan por un acuerdo de rehenes y el fin de los combates.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, discutió las conversaciones de rehenes con Netanyahu en una llamada telefónica el domingo, y se esperaba que Blinken viajara a Israel esta semana. Biden también habló nuevamente con los líderes de Qatar y Egipto el lunes, dijo la Casa Blanca.

Instó a ambos líderes “a ejercer todos los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes mantenidos por Hamás, ya que esto es ahora el único obstáculo para un alto el fuego inmediato y el alivio para los civiles en Gaza”, según la Casa Blanca.

Netanyahu ha rechazado previamente las demandas de Hamás de un alto el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes en Gaza, ya que ha insistido en buscar una “victoria total”.

También ha ordenado al ejército que se preparare para una ofensiva en la ciudad meridional de Gaza, Rafah, donde más de 1 millón de personas han buscado refugio, a pesar de que líderes occidentales han advertido contra un asalto en un área densamente poblada.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo el sábado que el gobierno “suspendaría” la incursión amenazada en Rafah si se concretaba un alto el fuego por un acuerdo de rehenes.

Pero miembros de extrema derecha de la coalición gobernante de Netanyahu han amenazado con derrocar al gobierno si acepta la última propuesta.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, instó el domingo a Netanyahu a no retroceder en una ofensiva en Rafah, diciendo que si el primer ministro no lograba erradicar a Hamás, “un gobierno encabezado por usted no tendrá derecho a existir”.

Un funcionario israelí dijo el domingo que las preparaciones para entrar en Rafah continuaban. “En cualquier acuerdo, si lo hay, Israel no renunciará a los objetivos de la guerra”, dijo el funcionario.

Se cree que quedan alrededor de 130 rehenes en Gaza, aunque se cree que algunos han muerto en cautiverio.

Los reservistas militares y los soldados varones retenidos en la franja serían liberados durante la segunda fase de un acuerdo, dijo el diplomático.

A cambio, Israel liberaría a palestinos detenidos en prisiones israelíes y permitiría más ayuda en Gaza, donde las agencias de la ONU advierten que se encuentra al borde de la hambruna.

Hamás tomó alrededor de 250 personas durante su ataque del 7 de octubre que mató a 1,200 personas, según Israel.

El asalto de Israel en Gaza ha matado a más de 34,000 personas, según funcionarios de salud palestinos, y ha diezmado gravemente la capacidad militar de Hamás. Pero los principales líderes del movimiento islamista, incluido Yahya Sinwar, quien planificó el ataque del 7 de octubre, siguen en libertad y los funcionarios israelíes evalúan que las últimas cuatro batallones de pie de Hamás están basados en Rafah.