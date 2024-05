Razones por las que las acciones de Cracker Barrel cayeron hoy como una roca

“

Las acciones de la cadena de restaurantes Cracker Barrel Old Country Store (NASDAQ: CBRL) cayeron en picada el viernes después de que la empresa proporcionara una actualización de negocios y recortara su dividendo. A mediodía de hoy, las acciones de Cracker Barrel bajaron un desalentador 13% y ahora cotizan a su precio más bajo en 12 años.

Malas noticias para los inversores en dividendos

A primera vista, parecería que el negocio está bien para Cracker Barrel. Después de todo, su ingreso de los últimos 12 meses de $3.4 mil millones está cerca de un máximo histórico. Y sus ventas comparables de restaurantes aumentaron modestamente en el segundo trimestre de su año fiscal 2024, su trimestre más reciente. Pero el beneficio por acción (BPA) de la empresa es actualmente más bajo de lo que estaba hace 10 años, lo cual es un problema.

Gráfico de ingresos de CBRL (TTM)

Cracker Barrel ha pagado un dividendo trimestral durante mucho tiempo e incluso ha pagado varios dividendos especiales durante la última década. Pero con sus ganancias deteriorándose en los últimos años, ha estado pagando más en dividendos de lo que ha estado ganando, una situación insostenible.

Hoy la empresa anunció que va a invertir dinero para arreglar su negocio. En consecuencia, está recortando su dividendo en un 80% para poder permitírselo todo. A los inversores no les gustó eso, y por eso las acciones están en baja.

¿Puede Cracker Barrel darle la vuelta a la situación?

No estoy seguro de que la decisión sea necesariamente sorprendente. Personalmente, he esperado una reducción del dividendo desde hace algún tiempo. Pero los inversores aún no les gustó ahora que está aquí.

La administración piensa que puede arreglar el negocio de Cracker Barrel. Se espera que los gastos de capital aumenten hasta el año fiscal 2027. Sin embargo, para el año fiscal 2027, cree que puede ganar aproximadamente $400 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ajustadas. Para tener una perspectiva, tuvo menos de $300 millones en su año fiscal 2023.

Hasta el momento de escribir esto, la empresa tiene un valor empresarial (EV) de $1.7 mil millones, según YCharts. Si realmente puede cumplir sus objetivos, cotiza a un ratio de EBITDA-to-EV de solo cuatro, lo cual es bastante barato y sugiere potencial alcista para las acciones en los próximos años.

Sin embargo, Cracker Barrel tendrá mucho trabajo por delante, por lo que los inversores podrían querer ver algunos avances antes de darle el beneficio de la duda a la administración cuando se trata de los objetivos para el año fiscal 2027.

