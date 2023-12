Diecisiete drones rusos abatidos en el sur de Ucrania durante la noche, infraestructura y almacén dañados.

Diez drones kamikaze Shahed fueron derribados en la región de Mykolaiv, otros cuatro en la región de Kherson y tres más en la región de Odesa durante el último ataque nocturno ruso en las regiones del sur de Ucrania, informaron las Fuerzas de Defensa del Sur en Telegram el 22 de diciembre.

Un incendio se desató en la instalación de infraestructura en Voznesensk, región de Mykolaiv, después del ataque, escribió en Telegram el gobernador regional, Vitaliy Kim, agregando que el fuego fue sofocado.

Las defensas aéreas también repelieron los asaltos rusos a la infraestructura portuaria en la región de Odesa. Sin embargo, los restos del dron derribado dañaron un almacén de granos e iniciaron un incendio. Los empleados de la compañía lograron extinguir rápidamente las llamas.

No se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes.

Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo un tercer ataque consecutivo con drones en Kyiv en los últimos seis días, informó el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Popkov, el 22 de diciembre.

“Uno de los drones rusos causó estragos en el distrito de Solomyanskyi de Kyiv”, dijo. “Se desató un incendio en los pisos superiores de un edificio residencial de varios pisos, y tres apartamentos sufrieron el derrumbe parcial de las paredes, mientras que otros tres tuvieron sus ventanas destrozadas. Los datos preliminares indican dos heridos con moretones y laceraciones en tejidos blandos, uno de los cuales ha sido hospitalizado”.

Un total de 24 de los 28 drones kamikaze Shahed rusos fueron derribados en Ucrania durante la noche.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine