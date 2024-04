Diadema representaba fe, no era pro-Hamas, dijo el tribunal.

Un hombre acusado de usar una diadema en apoyo a Hamás le dijo a la policía que era una “declaración de fe”, según se escuchó en la corte.

Khaled Hajsaad, de 24 años, llevaba la vestimenta en una manifestación a favor de Palestina en el centro de Londres donde fue arrestado por la policía, según dijo la fiscalía.

Se ha informado anteriormente en el Tribunal de Magistrados de la Ciudad de Londres que la diadema tenía la “Shahada” escrita en ella, la declaración básica de la fe islámica.

El Sr. Hajsaad niega el cargo de apoyar a un grupo terrorista.

Se leyó en la corte un extracto de una entrevista policial con el Sr. Hajsaad, realizada un día después de su arresto.

El acusado le dijo a los oficiales que llevaba una diadema con la bandera de Arabia Saudita.

“Estaba apoyando a Palestina y llevaba un elemento de Arabia Saudita”, se escuchó en la corte.

“Esto es una Shahada, que es una declaración de fe.

“Lo llevaba puesta porque soy musulmán y esta es mi declaración de fe.”

El Sr. Hajsaad, descrito como un solicitante de asilo que llegó al Reino Unido hace un año, dijo: “No me importa (Hamás). No apoyo (al grupo) y nunca los he apoyado.

“Vine aquí para vivir en seguridad.”

Se le acusa de llevar la vestimenta en la Plaza de Trafalgar el 25 de noviembre “de tal manera o en tales circunstancias como para despertar una sospecha razonable” de que estaba apoyando a Hamás, un acto ilegal en el Reino Unido donde se designa como un grupo terrorista.

Los expertos convocados para atender la corte estuvieron divididos en cuanto a la similitud de la diadema con la bandera de Hamás o Arabia Saudita.

El juicio continúa.

