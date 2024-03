Detalles del médico voluntario sobre las condiciones críticas en un hospital de Gaza.

nuevo video cargado: Doctor voluntario detalla condiciones críticas en un hospital de Gaza

Doctor voluntario detalla condiciones críticas en un hospital de Gaza

Nick Maynard, parte de una delegación de médicos que se ofrecieron como voluntarios en Gaza, describió “atrocidades espantosas” y la necesidad de un alto al fuego inmediato en una conferencia de prensa en las Naciones Unidas el martes.

Pasé dos semanas en el Hospital Al Aqsa, y creo que es justo decir que no estaba en absoluto preparado para lo que iba a ver. Presencié las atrocidades más espantosas. Un niño que nunca olvidaré había sido quemado tan gravemente que se le veían los huesos faciales. Sabíamos que no había posibilidad de que sobreviviera, pero no teníamos morfina para darle. Así que, no solo iba a morir inevitablemente, sino que moriría en agonía. Algunos días no teníamos guantes quirúrgicos, así que teníamos que lavar los anteriores. A veces no teníamos paños quirúrgicos. Muchos días nos faltaba morfina. Sabiendo que en realidad muchos de esos recursos probablemente estaban en almacenes en algún lugar o tal vez en camiones esperando afuera en Rafah pero no podían ser distribuidos. Y esto es lo urgente de la necesidad de un alto al fuego, la única manera de que la ayuda que se está entregando a Gaza – y recibimos cada pedacito de ayuda con gratitud – la única forma en que esa ayuda llegará a donde se necesita es si hay un alto al fuego.

