Después de días atrapados en un túnel, los trabajadores esperan el Plan B de rescateorDespués de días atrapados en un túnel, los trabajadores aguardan el Plan B de rescate

Jornalista experimentado cobre o resgate dos trabalhadores presos em um túnel no Himalaia

Quatro dias depois de 40 trabalhadores ficarem presos em um túnel de estrada no Himalaia, as autoridades indianas ainda estavam tentando na quinta-feira encontrar uma maneira de atravessar os escombros e resgatá-los, enquanto parentes angustiados e colegas protestavam do lado de fora para exigir ação mais rápida.

Os trabalhadores ficaram presos no domingo, a cerca de 500 pés da entrada do túnel, após deslizamentos de terra no estado indiano do norte de Uttarakhand causarem um colapso parcial. A comunicação foi interrompida, deixando os homens esperando lá dentro, incertos do que aconteceria.

Horas depois, autoridades estabeleceram contato com os trabalhadores enviando rádios por meio de um duto não danificado para dentro do túnel. Mais tarde, um duto maior, com 35 polegadas de diâmetro, foi inserido através dos escombros para enviar alimentos, água e oxigênio com a ajuda de compressores. As autoridades disseram que os homens estão seguros dentro do túnel.

Oficiais mobilizaram dezenas de socorristas para trabalhar 24 horas por dia removendo escombros com equipamentos de perfuração e escavadeiras. Mas eles abandonaram esses esforços depois que uma máquina pesada de perfuração falhou em criar uma passagem de escape, fazendo mais escombros caírem no túnel, disse Arpan Yaduvanshi, um oficial de polícia no Distrito de Uttarkashi, local das operações de resgate.

As autoridades indianas disseram na quinta-feira que estavam tentando uma abordagem diferente, trabalhando para implantar uma máquina avançada capaz de cortar através dos escombros. “Estamos inserindo tubos de aço nos destroços para criar uma passagem para os trabalhadores saírem”, disse Ranjit Sinha, um alto funcionário de gerenciamento de desastres em Uttarkashi. O plano era que os homens rastejassem através do tubo, contornando o problema dos escombros em queda.

A máquina de perfuração de alto desempenho estava sendo montada após ser transportada de Nova Deli por um avião da força aérea indiana. A máquina cortará através dos escombros a mais do dobro da velocidade da máquina de perfuração anterior, disseram autoridades, acrescentando que esperavam alcançar os trabalhadores até sexta-feira.

A Índia buscou conselhos sobre a operação de uma empresa sediada na Tailândia que ajudou a resgatar crianças de uma caverna inundada lá em 2018. As autoridades disseram também estar em contato com especialistas em engenharia do Instituto Norueguês de Geotécnica.

Uttarakhand atrai centenas de milhares de peregrinos hindus todos os anos e também se tornou uma grande atração turística. Nos últimos anos, o estado montanhoso tem experimentado um boom na construção de edifícios e estradas.

Os trabalhadores presos estavam construindo parte de uma estrada para todas as estações do ano destinada a fornecer acesso mais rápido a quatro santuários hindus. A construção estava sendo feita em uma paisagem que se tornou cada vez mais frágil para grandes projetos de desenvolvimento à medida que as geleiras derretem rapidamente.

Ambientalistas e especialistas nomeados pela Suprema Corte da Índia criticaram o governo federal por seguir em frente com o projeto apesar de suas preocupações ecológicas. Ao longo do ano, deslizamentos de terra e inundações causadas por chuvas intensas causaram danos generalizados à infraestrutura, mataram dezenas de pessoas e destruíram aldeias inteiras.

Em janeiro, as autoridades realocaram centenas de pessoas depois que um templo desabou e apareceram rachaduras em um grande número de casas devido ao afundamento de terra na cidade de Joshimath, em Uttarakhand.

A maioria dos trabalhadores presos no túnel são trabalhadores migrantes de estados a centenas de milhas de distância. Aqueles cujos parentes moram nas proximidades têm acampado no local e conversado com seus familiares por meio de rádios portáteis. Autoridades do governo estadual disseram estar em contato com outras famílias.

Colegas dos trabalhadores presos que estão protestando do lado de fora do túnel disseram que temem por seu bem-estar após cinco dias de confinamento.

“Queremos que eles saiam o mais rápido possível”, disse Lokesh Rathori, trabalhador da construção civil. “Eles morrerão lá em breve.”