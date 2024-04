Despidos de Apple afectan a más de 700 trabajadores después de la pandemia

2023 saw a peak of tech layoffs, with companies such as Amazon, Meta, Google, Microsoft, and more announcing layoffs, adding up to over a quarter million layoffs across the world, cumulatively. However, one company largely avoided layoffs, and CEO Tim Cook came forward to comment on it during a one-on-one interaction with CNBC. When the interviewer asked about Apple’s stance on layoffs, he said that he sees layoffs as a “last resort” and added, “Layoffs is not something we’re talking about at this moment”.

Now, it seems the “last resort” has come as Apple announced mass layoffs across departments, including those working on its electric car project and smart display technology. This report comes from Bloomberg’s Mark Gurman, citing filings with the California Employment Development Department. Another reason why this round of layoffs comes as a surprise is because Apple was the only company to avoid mass layoffs since the pandemic, but now it has joined the likes of other big tech companies in downsizing the overall workforce.

According to multiple reports, the company has laid off more than 700 workers. Notably, Apple is reducing its workforce by 58 employees at a Santa Clara office, formerly LuxVue Technology, a firm specializing in Micro-LED displays acquired by Apple in 2014. Next, over 120 layoffs are coming through its San Diego office, which corroborates previous reports of the company wanting to shift the team from San Diego to Texas to work on advancing Siri. It’s believed that a major chunk of this round of layoffs is attributed to the cancellation of Project Titan, but there were also reports that Apple might shift the “Apple Car” team to continue working on Apple’s “next big thing”, which is a personal mobile robot.

There’s Always a Back Story

When reports began surfacing online about the cancellation of Project Titan a.k.a. Apple Car in February 2024, it was reported that during the same time, top-tier management including COO Jeff Williams and project lead Kevin Lynch held a brief meeting announcing that the project was shutting down, and the teams would be affected, or likely shifted to other divisions. During the same time, there were over 2,000 employees working to bring the electric car to life, but Apple warned that they may be laid off, and now that time has come.

In addition, the other project involving smart display technology for Apple Watch’s MicroLED was also affected by layoffs, as the company called off the project citing production issues, consequently affecting more jobs. The tech industry continues to be in bad shape, and Apple announcing layoffs might mean more companies will come forward to lay off workers. So far, approximately 58,000 workers have been laid off this year, according to layoffs.fyi, a tech companies layoff tracker.

2023 vio un pico de despidos tecnológicos, con empresas como Amazon, Meta, Google, Microsoft y otras anunciando despidos, sumando más de un cuarto de millón de despidos en todo el mundo, en conjunto. Sin embargo, una empresa evitó en gran medida los despidos, y el CEO Tim Cook salió a comentar al respecto durante una interacción uno a uno con CNBC. Cuando el entrevistador le preguntó sobre la postura de Apple respecto a los despidos, dijo que ve los despidos como “último recurso” y agregó: “Los despidos no son algo de lo que estemos hablando en este momento”.

Ahora, parece que el “último recurso” ha llegado, ya que Apple anunció despidos masivos en diversos departamentos, incluidos los que trabajan en su proyecto de automóvil eléctrico y tecnología de pantallas inteligentes. Este informe proviene de Mark Gurman de Bloomberg, citando presentaciones en el Departamento de Desarrollo de Empleo de California. Otra razón por la cual esta ronda de despidos sorprende es porque Apple fue la única empresa que evitó despidos masivos desde la pandemia, pero ahora se ha unido a otras grandes empresas tecnológicas en reducir el personal en general.

Según múltiples informes, la empresa ha despedido a más de 700 trabajadores. Es importante destacar que Apple está reduciendo su fuerza laboral en 58 empleados en una oficina en Santa Clara, anteriormente LuxVue Technology, una empresa especializada en pantallas Micro-LED adquirida por Apple en 2014. Además, se esperan más de 120 despidos en su oficina de San Diego, lo que corrobora informes anteriores de que la empresa quería trasladar el equipo de San Diego a Texas para trabajar en el avance de Siri. Se cree que una parte importante de esta ronda de despidos se atribuye a la cancelación de Project Titan, pero también hubo informes de que Apple podría trasladar al equipo del “Apple Car” para seguir trabajando en el “próximo gran proyecto” de Apple, que es un robot móvil personal.

Siempre hay una historia detrás

Cuando comenzaron a surgir informes en línea sobre la cancelación de Project Titan alias Apple Car en febrero de 2024, se informó que durante ese mismo tiempo, la alta dirección, incluidos el COO Jeff Williams y el líder del proyecto Kevin Lynch, tuvieron una breve reunión anunciando que el proyecto se estaba cerrando y que los equipos se verían afectados, o probablemente se trasladarían a otras divisiones. En ese momento, había más de 2,000 empleados trabajando para hacer realidad el automóvil eléctrico, pero Apple advirtió que podrían ser despedidos, y ahora ese momento ha llegado.

Además, el otro proyecto que involucra tecnología de pantallas inteligentes para MicroLED de Apple Watch también se vio afectado por los despidos, ya que la empresa canceló el proyecto citando problemas de producción, afectando consecuentemente más puestos de trabajo. La industria tecnológica sigue en mal estado, y los despidos anunciados por Apple podrían significar que más empresas saldrán a despedir trabajadores. Hasta el momento, aproximadamente 58,000 trabajadores han sido despedidos este año, según layoffs.fyi, un rastreador de despidos de empresas tecnológicas.

