La carrera para recaudar dinero para detener una ejecución.

Una madre keniana, quien ha liderado una campaña larga y desesperada para salvar a su hijo de la ejecución en Arabia Saudita, estaba débil de alivio cuando se le concedió una reprieve temporal esta semana.

Stephen Munyakho, de 50 años, iba a ser ejecutado el miércoles por el asesinato de un hombre yemení en 2011. Podría haber sido llevado a cabo por decapitación – la decapitación es el método más común en el reino – o por ahorcamiento, inyección letal o pelotón de fusilamiento.

Pero su suspensión de la ejecución es solo temporal – y Dorothy Kweyu, de 73 años, ha dicho a la BBC que todavía no le han dado más detalles sobre el caso de su hijo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia.

Significa que su ansiedad no ha disminuido. Todavía está tratando de recaudar el “diyah” o dinero de sangre que bajo el sistema legal islámico, conocido como Sharia, aseguraría un perdón de la familia de la víctima.

Arabia Saudita es un estado islámico y su sistema judicial se basa en la Sharia tanto para casos penales como civiles.

Una apelación pública hasta ahora ha recaudado menos del 5% de los $1m (£790,000) necesarios, dice la Sra. Kweyu, una periodista respetada en Kenia.

Obtener más tiempo para recaudar el dinero puede ser lo que los funcionarios del gobierno keniano, negociando en nombre de la Sra. Kweyu, esperan que sea el camino a seguir.

Anunciando el retraso de la ejecución el lunes, Korir Sing’Oei, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que los negociadores estaban ideando “estrategias para llevar este asunto a una conclusión más aceptable, y así dar a ambas familias el cierre que tan urgentemente necesitan y merecen”.

El Sr. Munyakho, conocido como Stevo para sus amigos y familiares, fue a trabajar a Arabia Saudita en sus primeros 20 años y hace 13 años era gerente de almacén en un resort turístico del Mar Rojo.

Según la Sra. Kweyu, su hijo tuvo una disputa con un colega, quien, según ella, apuñaló a Stevo con un abridor de cartas.

Stevo se defendió agarrando el abridor de cartas y atacó a su compañero de trabajo, lo que llevó a su muerte.

“Al principio, mi hijo fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a cinco años de prisión”, dijo a la BBC.

“Esperábamos que estuviera dentro por dos años y medio, de acuerdo con las normas internacionales, pero no fue así.”

Pero una apelación fue escuchada en 2014 que cambió la sentencia.

“El tribunal ordenó que mi hijo enfrentara la pena capital, lo que habría significado la pena de muerte”, dijo la Sra. Kweyu.

“Más tarde, sin embargo, la familia del difunto fue convencida por una delegación keniana en Arabia Saudita de aceptar la oferta diya de dinero de sangre.”

Pero las negociaciones han resultado largas y difíciles – y recaudar el dinero para Stevo, quien tiene tres hijos, no ha sido fácil.

Un tribunal había fijado el 15 de mayo como fecha límite para pagar el dinero de sangre.

“Un día pregunté: ‘¿Hay alguna manera de intercambiar, para que me ejecuten a mí en lugar de a Steve mi hijo?’ Pero me reprendieron y me dijeron que dejara de hablar así”, dijo la Sra. Kweyu.

Dorothy Kweyu rodeada en 2002 por sus nueve hijos – Stephen Munyakho se puede ver con gafas en la fila trasera [Dorothy Kweyu]

Bajo la ley islámica, el diya compensa a la víctima o a su familia. Puede pagarse por una variedad de crímenes, desde asesinato hasta lesiones y daños a la propiedad.

Puede llevar a una reducción de la pena y en ciertas circunstancias a un perdón. Actualmente se aplica en unos 20 países en Medio Oriente y África, incluidos Sudán y el norte de Nigeria.

El Corán, el libro sagrado musulmán, apoya el pago de dinero de sangre – y esto fue aclarado aún más por el Profeta Muhammad, quien explicó en sus enseñanzas que el precio por asesinato o homicidio debería ser de 100 camellos.

Las interpretaciones modernas significan que esta cantidad difiere en diferentes países ya que el diya ahora suele pagarse en efectivo.

“En Arabia Saudita un camello tiene un promedio de 30,000 riales sauditas [$8,000, £6,300] por lo tanto, si alguien va a pagar por la vida de alguien, tiene que pagar al menos $80,000”, dijo el erudito islámico nigeriano Sheij Husseini Zakaria a la BBC.

Otros factores, como el género y la religión de la víctima, también pueden determinar la cantidad de dinero de sangre exigida. También necesita el acuerdo de la víctima o de su familia.

La Sra. Kweyu dice que primero le pidieron que pagara unos $2.6m, pero negoció con éxito hasta $950,000.

No está claro si Stevo ha cambiado de religión mientras estaba en prisión. En el comunicado del Sr. Sing’Oei, publicado en X (anteriormente Twitter), notó que Stephen Munyakho ahora era conocido como “Abdulkareem”.

El cambio de nombre fue una novedad para su familia, que puede comunicarse ocasionalmente con él cuando les llama desde la prisión.

Ha sido difícil para sus hijos. Su hijo más joven, Evans Mwanze, de 23 años, no lo ha visto durante más de 20 años.

“Algunas veces tengo la esperanza de que mi papá volverá a casa”, me dijo.

“Otras veces me desanimo y me pregunto si lo peor puede suceder. Nunca llegué a conocer a mi papá. Se fue cuando yo tenía tres años y esa fue la última vez que lo vi.”

La Sra. Kweyu dice que la perspectiva de la decapitación es demasiado real. El año pasado, hubo 172 ejecuciones en Arabia Saudita, según cifras publicadas por las autoridades.

“Hubo un día que mi hijo me llamó y me dijo que uno de sus amigos había sido decapitado. Ese fue un momento muy oscuro.”

Las autoridades sauditas no han respondido a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el gobierno keniano ha sido efusivo en sus agradecimientos por su ayuda en este caso.

“Seguiremos apoyándonos en la cálida y sólida amistad que tenemos con nuestros socios sauditas”, dijo el Sr. Sing’Oei, prometiendo que habría más negociaciones en los próximos días.

“Estaremos contactando a los interesados en Nairobi y Riad, incluidas representaciones de nuestro liderazgo religioso, para acordar el próximo paso urgente.”