Dentro de la agitación de la Casa Blanca para negociar un acuerdo en Gaza

Durante unas horas, las noticias de Oriente Medio llegaron rápidas e intensas a la Sala de Situación de la Casa Blanca. Israel ordena la evacuación de 100,000 civiles de Rafah como preludio a una invasión. Hamas “acepta” el acuerdo de alto el fuego, posiblemente evitando una invasión. Israel realiza ataques contra Rafah, posiblemente iniciando una invasión. Los acontecimientos de guerra-on-off-on-again del lunes dejaron a los funcionarios de la Casa Blanca tratando de seguir lo que sucedía y lo que todo ello significaba. Al final del día, llegaron a creer que cada movimiento señalaba menos de lo que originalmente parecía, pero reflejaba esfuerzos por obtener ventaja en la mesa de negociaciones con una resolución clara aún no a la vista. En realidad, Hamas no “aceptó” tanto un acuerdo de alto el fuego como hizo una contraoferta a la propuesta en la mesa previamente bendecida por Estados Unidos e Israel – una contraoferta que no fue considerada aceptable en sí misma, pero un signo de progreso. Al mismo tiempo, los ataques de Israel en Rafah evidentemente no fueron el comienzo de la largamente amenazada operación importante, sino represalias dirigidas a los ataques con cohetes de Hamas que mataron a cuatro soldados israelíes durante el fin de semana – y junto con la advertencia a los civiles, una forma de aumentar la presión sobre los negociadores de Hamas. La ráfaga de acciones subrayó lo fluida que es la situación en la región mientras el presidente Biden y su equipo intentan negociar un acuerdo que esperan ponga fin a la guerra que ha devastado Gaza, matado a decenas de miles de combatientes y civiles, enfurecido a la región y provocado disturbios en los campus universitarios americanos. En los últimos días, las conversaciones pasaron de la esperanza de que un acuerdo estuviera cerca, a un nuevo punto muerto que parecía dejarlos al borde del colapso, a una nueva iniciativa de Hamas para llevarlos de nuevo por el camino correcto. “Biden continúa todos los esfuerzos para hilar múltiples agujas a la vez”, dijo Mara Rudman, ex enviada especial adjunta de Oriente Medio del presidente Barack Obama y actualmente en el Miller Center de la Universidad de Virginia. El presidente todavía está advirtiendo al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel que una invasión terrestre de Rafah es una idea terrible, dijo, al mismo tiempo que “presiona a Hamas de todas las formas posibles para sacar a los rehenes y obtener más ayuda humanitaria”. El Sr. Biden llamó al Sr. Netanyahu el lunes para informarle sobre la evaluación estadounidense de la posición de las conversaciones de alto el fuego y nuevamente presionar al líder israelí para que no emprenda un ataque completo en Rafah. El presidente también almorzó en la Casa Blanca con el rey Abdullah II de Jordania, quien al igual que otros líderes árabes está ansioso por poner fin a la guerra. Las últimas dos semanas han sido tan intensas y llenas de suspense diplomáticamente como cualquier otra desde que Hamas llevó a cabo un importante ataque terrorista en Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando más de 200 rehenes. Después de meses de conversaciones estancadas, Israel volvió el 26 de abril con una propuesta que los funcionarios estadounidenses creían que cambió la dinámica y ofreció una seria posibilidad de acuerdo. Bajo la primera fase de la propuesta, Israel detendría la guerra durante 42 días y liberaría a cientos de palestinos retenidos en sus prisiones, mientras que Hamas liberaría a 33 rehenes, específicamente mujeres, hombres mayores y enfermos y heridos. El número 33 fue un aumento de los 18 propuestos por Hamas pero menor que los 40 originalmente solicitados por Israel, en gran parte porque los funcionarios israelíes llegaron a comprender que no había más de 33 rehenes que cumplían con los criterios, según personas informadas sobre las discusiones que insistieron en el anonimato para describir conversaciones sensibles. De hecho, Hamas reveló a los israelíes el lunes que los 33 incluirían los restos de rehenes fallecidos, así como los que aún siguen con vida. Además, Israel retiraría sus fuerzas de las áreas pobladas de Gaza y permitiría que los gazatíes regresen a la parte norte de la enclave una vez que se cumplan las condiciones; para ese fin, el alto el fuego permitiría un gran aumento en el flujo de ayuda humanitaria. En un intento por hacer frente a las amenazas de Hamas, las personas informadas sobre las conversaciones dijeron que los israelíes prácticamente cortaron y pegaron parte del lenguaje de una propuesta de Hamas en marzo y lo incluyeron en la suya. Durante el alto el fuego de seis semanas, luego las dos partes trabajarían en planes para una segunda fase, que involucraría otro alto el fuego de 42 días y la liberación de más rehenes. En esta fase, los rehenes a liberar incluirían a soldados israelíes, una categoría de cautivos a la que Hamas siempre ha sido más reacia a entregar. Para superar ese obstáculo, los israelíes acordaron liberar una mayor proporción de prisioneros palestinos por cada rehén devuelto a casa. Las concesiones israelíes dejaron a intermediarios estadounidenses, egipcios y qataríes optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero pasó una semana sin una respuesta clara de Hamas, en parte quizás debido a los desafíos de comunicarse con Yahya Sinwar, el líder militar de Hamas que se cree que se esconde en los túneles de Gaza. Cuando los negociadores llegaron a El Cairo el viernes, los israelíes no enviaron una delegación, lo que fue interpretado por algunos críticos de Netanyahu como una ofensa. Pero funcionarios israelíes y estadounidenses negaron eso, diciendo que no se necesitaba una delegación israelí en esa etapa porque Israel había presentado su propuesta y estaba esperando una respuesta de Hamas. La respuesta de Hamas durante el fin de semana frustró a los intermediarios porque rechazó parte del mismo lenguaje que había propuesto anteriormente y que los israelíes habían adoptado, según las personas informadas sobre las conversaciones. El lado estadounidense declaró inaceptable la nueva posición de Hamas, y sugirió que si Hamas no quería realmente un acuerdo, tal vez las negociaciones habrían terminado. Pero Hamas indicó que no intentaba sabotear las conversaciones y volvería con una nueva versión. Esa fue la contraoferta que Hamas envió el lunes. Los israelíes y estadounidenses no la encontraron aceptable, pero creyeron que dejaba espacio para más negociaciones. Se espera que las conversaciones se reanuden en El Cairo a nivel técnico, probablemente el miércoles, para revisar los detalles. En esta ocasión, Israel ha accedido a enviar una delegación para revisar la contraoferta de Hamas. Las acciones israelíes en Rafah el lunes podrían aumentar la presión sobre Hamas para llegar a un acuerdo o sabotear las conversaciones, según analistas. Los ataques se centraron en objetivos en las áreas fronterizas de Rafah, en lugar de las principales áreas pobladas, pero podrían preverse lo que está por venir. No estaba del todo claro para los veteranos de la región si alguno de los dos lados necesariamente quiere un acuerdo. Jon B. Alterman, director del programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dijo que era posible que Hamas pensara que “precipitar una operación masiva de Israel en Rafah valdría la pena, porque aislaría a Israel a nivel mundial y profundizaría la brecha entre Estados Unidos e Israel”. Al mismo tiempo, dijo, podría ser que el Sr. Netanyahu esté “buscando un triplete” con los ataques del lunes: presionando a Hamas para que ceda, mostrándole al público israelí que realmente golpeó Rafah como prometió y obteniendo crédito de la administración Biden por no lanzar el asalto a gran escala que Washington teme resultaría en una catástrofe civil. “Hay secretos aquí que simplemente no conozco”, dijo el Sr. Alterman. “Al mismo tiempo, ningún lado conoce el punto de quiebre de los otros, y me preocupa que ningún lado comprenda con precisión las evaluaciones de los otros”. Khaled Elgindy, investigador principal del Instituto del Medio Oriente y ex asesor de líderes palestinos durante pasadas negociaciones de paz, dijo que seguía siendo escéptico de que el Sr. Netanyahu realmente quisiera un acuerdo de alto el fuego debido a su propia política interna. “No creo que los movimientos en o en Rafah, incluidas las órdenes de evacuación, sean solo una táctica negociadora”, dijo. “Netanyahu necesita que la operación en Rafah se quede en el poder y para apaciguar a los fanáticos de su coalición”. Agregó, “En resumen, Netanyahu tiene poco que ganar con un acuerdo de alto el fuego y mucho que perder “. Esa desconfianza en ambos lados, por supuesto, hace que cualquier acuerdo sea aún más esquivo. Mientras que los dos lados parecen reconciliados en el alto el fuego de la primera fase y la liberación de rehenes, todavía existen una serie de diferencias entre las dos propuestas competidoras, según las personas informadas sobre ellas. Pero la disputa más fundamental es si un acuerdo terminaría en última instancia con la guerra. Los negociadores han tratado de resolver eso con una táctica diplomática de larga tradición que consiste en emplear un lenguaje lo suficientemente vago como para ser interpretado por cada lado como elija. Bajo el acuerdo, las dos partes usarían el alto el fuego temporal para trabajar en el retorno de una “calma sostenible”. Hamas quiere que “calma sostenible” signifique una cesación permanente de las hostilidades, mientras que Israel no quiere hacer explícito ese compromiso. Los funcionarios estadounidenses están contentos con dejar la definición de “calma sostenible” un poco borrosa, pero apuestan a la idea de que una vez que las armas dejen de disparar durante seis y luego potencialmente 12 semanas, el impulso hacia una paz más duradera será inexorable. Es por eso que dedican tanta energía a los próximos días.