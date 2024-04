¿Deberías comprar acciones de Intel antes de los ingresos?

El colaborador de Fool.com, Parkev Tatevosian, da un adelanto de los próximos resultados financieros de Intel (NASDAQ: INTC) y responde si los inversores deberían comprar acciones antes del informe.

*Los precios de las acciones utilizados fueron los precios de la tarde del 21 de abril de 2024. El video se publicó el 23 de abril de 2024.

¿Deberías invertir $1,000 en Intel ahora mismo?

Antes de comprar acciones de Intel, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Intel no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían generar retornos extraordinarios en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en ese momento de nuestra recomendación, tendrías $487,211!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. ¡El servicio de Stock Advisor ha más que cuadriplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*!

Consulta las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor hasta el 22 de abril de 2024

Parkev Tatevosian, CFA no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: comprar llamadas largas de enero de 2025 por $45 en Intel y vender llamadas cortas de mayo de 2024 por $47 en Intel. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Parkev Tatevosian es afiliado de The Motley Fool y puede recibir compensación por promocionar sus servicios. Si decides suscribirte a través de su enlace, ganará un dinero extra que apoya a su canal. Sus opiniones siguen siendo suyas y no se ven afectadas por The Motley Fool.

¿Deberías Comprar Acciones de Intel Antes de los Resultados? fue publicado originalmente por The Motley Fool