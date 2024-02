Cuatro estudiantes vietnamitas desaparecen en Australia en un mes.

[Fuente]

Cuatro estudiantes vietnamitas que participan en un programa de intercambio en Australia del Sur han desaparecido en el último mes, siendo la estudiante de 17 años Sunnie Nguyen la última.

Sobre la desaparición de Nguyen: Descrita como tímida y con dificultades para hablar inglés, Nguyen desapareció después de cenar con su familia anfitriona, la familia Zervaas, el 8 de enero. Al parecer, se fue con una mochila que contenía su computadora portátil, documentos esenciales y ropa. Su teléfono ha sido apagado, y sus cuentas en redes sociales fueron eliminadas. La familia la reportó como desaparecida poco después, a las 11:30 pm. Desde entonces, no han recibido llamadas ni mensajes sobre su paradero.

“He estado sentada al lado de mi teléfono toda la noche esperando ansiosamente una llamada”, dijo Mary Zervaas al Daily Mail. “Estamos muy preocupados. Su inglés no es muy fluido y generalmente depende de alguien para traducir. Va a tener dificultades sola. Tenía cinco bolsas aquí en casa, pero solo se fue con una. Se han ido dos pares de zapatos, pero su armario y su cómoda todavía tienen su ropa. Tiene sus cosas importantes como su computadora portátil y pasaporte, que normalmente lleva consigo como una forma válida de identificación, y algo de ropa. Pero dejó todo lo demás aquí, incluyendo toda su medicación, que es bastante importante”.

Investigación inicial: Las autoridades locales, que están trabajando con otros estados, dicen que no se ha encontrado ninguna entrada forzada y que no hay signos de peligro inmediato. Aunque están investigando otros estudiantes internacionales reportados como desaparecidos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, actualmente no ven una conexión entre ellos.

Tendencia en NextShark: ‘The Bachelor’ desata controversia por etiquetar a la concursante estadounidense asiática equivocada

Nueva teoría: Con el caso de Nguyen ganando más atención, las autoridades desarrollaron una teoría que sugiere que los adolescentes están huyendo y evitando activamente a la policía. También sospechan que han viajado a otro estado.

“Todas las líneas de investigación en las investigaciones indican que algunos de estos jóvenes pueden haber viajado a otro estado y aún permanecen allí”, dijo la policía de Australia del Sur en un comunicado. “No hay nada identificado actualmente en ninguna investigación que indique que estos jóvenes están en peligro inmediato. La policía de Australia del Sur está trabajando con las fuerzas policiales de otros estados para ayudar a localizar a estos jóvenes”.

Próximos pasos: Según informes, la policía se ha puesto en contacto con las familias de los estudiantes en Vietnam, quienes supuestamente no manifestaron preocupación por el bienestar de los adolescentes. Los casos se están tratando por separado y las autoridades fomentan a cualquier persona con información a que se ponga en contacto con ellos.

Tendencia en NextShark: Inspirada por la leyenda del tenis Li Na, Zheng Qinwen de China llega a su primera final de Grand Slam

Descarga la aplicación NextShark:

¿Quieres mantenerte al día con las noticias de los estadounidenses asiáticos? ¡Descarga la aplicación NextShark hoy!