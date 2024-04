¿Cuál es la mejor bebida para conciliar el sueño?

¿Pueden pequeños cambios en el estilo de vida realmente abordar sus quejas de salud?

La pregunta ha pesado mucho en la mente de los miembros de GB News esta semana.

Desde las mejores mejoras dietéticas para la pérdida de sueño hasta los mejores suplementos para la salud intestinal, la Doctora Renée Hoenderkamp, famosa por su trabajo en el NHS, tranquiliza las preocupaciones con su experiencia basada en evidencia en su última sesión de preguntas y respuestas.

La semana pasada, dio su opinión sobre la mejor hora del día para tomar estatinas, un novedoso tratamiento para el Covid prolongado y los beneficios para la salud de las bebidas sin alcohol.

Con esas advertencias aparte, a continuación se encuentran las respuestas de la Doctora Hoenderkamp a las preguntas candentes de esta semana.

¿Cuál es el mejor remedio herbal para conciliar el sueño? ¿He escuchado que el té de manzanilla funciona?

Esta es una excelente pregunta porque el sueño es un gran problema, con uno de cada tres adultos en el Reino Unido sufriendo de un mal sueño y uno de cada diez informando que afecta drásticamente su funcionamiento diario. Es importante entender dos cosas: el sueño es psicológico y las pastillas para dormir no te brindan un sueño reparador y algunas están asociadas con impactos en la salud a largo plazo, por lo que encontrar alternativas es una excelente idea.

¡Entonces veamos los mejores suplementos y algunas otras ideas también! Y si pruebas una que no funcione, no te rindas, ya que cada persona es única y puede que una funcione mejor que la otra. Debo decir que la evidencia sólida de cualquiera de lo que sigue es limitada, ¡pero rara vez existen datos sólidos sobre las soluciones no farmacológicas para problemas para los cuales la gran farmacéutica tiene una solución!

Bebidas antes de dormir (¡no alcohol ni cafeína!)

El té de manzanilla se considera un excelente auxiliar para dormir, al parecer contiene flavonoides que pueden interactuar con los receptores de benzodiazepinas en el cerebro que están involucrados en el sueño.

La leche tibia es más que una simple comodidad antes de dormir, se dice que contiene productos químicos que simulan los efectos del triptófano en el cerebro, lo que conduce a la producción de serotonina, que es importante en el proceso de sueño.

El jugo de cereza agria se dice que apoya la producción de melatonina, que es esencial para dormir.

Suplementos

La melatonina ha sido utilizada desde hace tiempo para dormir e incluso se receta en el NHS para menores de 18 años o mayores de 65. No se puede comprar en el Reino Unido, pero hay muchas páginas web para ordenar por correo y está disponible libremente sin receta en otros países. Una dosis común es de 3 mg por noche y funciona para muchos.

El magnesio funciona maravillosamente para algunas personas y se puede tomar en forma de tabletas o incluso como un spray para la piel.

El lúpulo (no una pinta de cerveza) se propone aumentar la actividad del GABA (un neurotransmisor) y puede ayudar a reducir el tiempo de latencia del sueño y la ansiedad.

Un suplemento de vitamina B está asociado con una mejor calidad del sueño, regulando nuevamente el triptófano.

Otras ideas…

El aceite esencial de lavanda es una forma suave de caer en un sueño relajante. Hay múltiples formas de usarlo, desde poner unas gotas en las sienes hasta rociarlo en la almohada como una bruma. Funciona para mí.

La raíz de valeriana ha sido promocionada desde hace tiempo como un auxiliar para dormir y se puede tomar en forma de tableta o como té antes de dormir.

Y no olvides asegurarte de hacer ejercicio durante el día pero no demasiado cerca de la hora de dormir, tener una habitación oscura y fresca, sin nada en la cama aparte de leer un libro o tener sexo, no consumir alcohol, no utilizar pantallas durante dos horas antes de dormir y tomar un baño relajante con sales de magnesio justo antes de acostarse.

Y si todo falla, antes de recurrir a medicamentos con receta, te recomendaría visitar www.sleepio.com y probar su aplicación personalizada que analiza tus patrones y luego te escribe un patrón de sueño. ¡Es duro, pero si logras hacerlo, dormirás como un bebé después!

¿Qué es lo mejor que puedo tomar para mejorar la salud de mi intestino?

Para mí, esto será la clave de la buena salud y la medicina en el futuro. Se ha dicho que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Contiene billones de microbios que son una parte enormemente importante de nuestra salud: producen diferentes hormonas y vitaminas que son esenciales para nuestra supervivencia. Un hecho poco conocido es que la mayoría de las células que conforman nuestro sistema inmunológico se encuentran en nuestro tracto digestivo (80 por ciento). Por lo tanto, una buena salud intestinal está vinculada a menos enfermedades y un menor riesgo de alergias y enfermedades autoinmunes.

No hay una forma fácil o segura de saber si tienes un intestino saludable y el microbioma intestinal es único para cada persona. ¡Entonces tu microbioma intestinal puede no ser bueno para mí! Pero hay señales reveladoras. El estreñimiento, la diarrea o el dolor estomacal pueden indicar un intestino poco saludable. Y solo porque no notes síntomas, no necesariamente significa que tengas una buena salud intestinal. En general, movimientos intestinales regulares, sin necesidad de esforzarse, sin hinchazón ni dolor, heces marrones o de color marrón oscuro con forma de salchicha que se hunden son todos buenos signos. Agrega a esto cómo te sientes, con qué frecuencia te enfermas y eso es un buen comienzo.

Por lo tanto, hacer todo lo posible para mejorar la salud intestinal solo beneficiará la salud en general.

La comida es la mayor influencia en la salud intestinal, porque nuestros microbios amigables dependen de lo que les proporcionamos. Pero el sueño, el estrés y el ejercicio también pueden afectar los microbios, por lo que el estilo de vida también tiene un papel importante, así que concéntrate en un enfoque de salud integral.

Comencemos con una dieta variada y saludable. Una buena mezcla de verduras y frutas con buenas fuentes de proteínas y la parte más importante: lo menos procesado posible. Entonces intenta comprar productos frescos, orgánicos si es posible, y cocinar desde cero en casa. Intenta incluir alimentos fermentados como kimchi, miso, yogurt, kefir y masa madre. Luego, come verduras ricas en fibra como guisantes y brócoli, agregando nueces como almendras y nueces y frutas ricas en fibra como plátanos. El intestino ama la fibra y es una buena idea tomar un suplemento de fibra pura, ya que es difícil obtener suficiente, incluso con una buena dieta. ¡Y hay buenos datos que muestran que un tránsito intestinal más rápido (de alimentos a heces) está asociado con un menor riesgo de cáncer de colon! Siempre es una buena idea agregar el antibiótico natural de la naturaleza, ajo y jengibre, para ayudar a producir ácido estomacal y facilitar la digestión de todo lo bueno que le estás dando. Tampoco puedes equivocarte con un poco de queso vivo y cremoso como Roquefort para darle un impulso a tus bacterias.

Mientras que muchos de los alimentos fermentados anteriores estarán agregando a tus microbios, parece que también está creciendo una evidencia sólida de que agregar un probiótico diario a tu dieta realmente ayuda a aumentar el número y la variedad de bacterias beneficiosas en el colon y están surgiendo muchos productos con diferentes reclamos y costos. El que ha llamado mi atención, y que he notado que los gastroenterólogos consultores recomiendan a sus pacientes, es Symprove. Es un poco caro, pero he escuchado cosas buenas con pacientes que me han dicho que se sienten mejor en general, desde una mayor resistencia hasta una mejora en el dolor articular. No lo he probado todavía porque hay muchos para elegir y sigo investigando, pero este tiene promesas. Donde un suplemento diario es útil es en la rapidez del cambio. La dieta puede comenzar a cambiar el microbioma intestinal en días, pero los beneficios a largo plazo pueden llevar meses a años dependiendo de tu punto de partida, por lo que una bebida probiótica diaria puede acelerar el cambio que la mayoría de nosotros necesitamos.

Y no olvidemos uno de los mayores asesinos de nuestro microbioma intestinal: los antibióticos. Se sugiere que un ciclo de antibióticos puede eliminar por completo tu microbioma intestinal y tardar hasta dos años para reconstruirlo. Trata de no tomarlos a menos que sean realmente esenciales. El cuerpo es una cosa asombrosa y resolverá la mayoría de las infecciones comunes, bacterianas o virales, por sí solo, simplemente puede tomar un poco más de tiempo de lo que la mayoría de las personas esperan.

¿Algún consejo para el neuroma de Morton? ¡Me está matando!

Me encantó esta pregunta, ¿por qué? Porque soy una persona que sufre de este problema desagradable y doloroso y he estado buscando una solución fuera de lo común. Me encantan los tacones, me encanta correr y odio el dolor que esto conlleva, ya que limita mi disfrute de estos simples placeres.

En pocas palabras, un neuroma de Morton es la acumulación de tejido fibroso alrededor de un nervio que corre entre los dedos de los pies (generalmente entre el tercero y cuarto dedo) en respuesta a un trauma. Su objetivo es proteger el nervio, pero termina causando más dolor. Es una afección común con alrededor de un tercio de las personas experimentándola en algún momento. Algunas cosas te ponen más en riesgo de tener uno; ser mujer, usar tacones altos o zapatos ajustados, ser bailarina/ciclista/futbolista, tener otras afecciones como hiperlaxitud o diabetes o tener otros problemas en el pie como juanetes.

Los tratamientos tradicionales comienzan con cambios simples como descanso y analgésicos, plantillas debajo de la bola del pie, zapatos amplios y evitar los tacones y el ejercicio de impacto como correr. Si estos fracasan, y a menudo lo hacen, existen soluciones más invasivas y comunes como inyecciones de esteroides en el área para reducir la inflamación. Aunque son bastante fáciles de hacer y se pueden repetir si es necesario, no duran mucho, por lo que si el neuroma no desaparece en el tiempo que el esteroide funciona, el dolor simplemente regresa, como yo sé muy bien. Después de esto, las únicas opciones reales disponibles eran, durante mucho tiempo, la cirugía y eso trae riesgos quirúrgicos normales y la posibilidad de que el nervio sea cortado y deje entumecimiento permanente o que se deje un muñón de nervio que es igualmente doloroso.

Por lo tanto, mi trabajo de detective para encontrar un tratamiento mejor que una inyección de esteroides pero no tan invasivo como la cirugía y ¡espero haber encontrado uno! La criocirugía parece ser un buen punto intermedio con menos riesgos y buenos resultados. ¿Entonces qué es? Bajo la guía de ultrasonido y anestesia local, se inserta una sonda en el neuroma y, utilizando crioterapia con nitrógeno líquido, el neuroma es literalmente eliminado desde el interior hacia afuera. ¡El beneficio, con suerte, es una resolución sin dañar el nervio, menor riesgo de infección y sin riesgo de un neuroma de muñón.

Actualmente no resuelve para todos y los datos de auditorías internas en The London Podiatry centre muestran que el 70 por ciento de los pacientes ven una resolución completa del dolor. Por lo tanto, he decidido probarlo, ya tuve mi consulta con el Cirujano Consultor de Pie Ron McCullough y lo veré nuevamente para el procedimiento pronto. No parecen haber muchos lugares que realicen este procedimiento, encontré otro, The Barn Clinic, pero quería ver a un cirujano de pie, así que opté por The London Podiatry Centre. ¡Así que mantente atento!