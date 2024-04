Copenhague es el hogar del primer hotel Fairfield by Marriott en Europa.

Modo Oscuro/Claro

(16/04/24)

Marriott ha ampliado su marca Fairfield a Europa con la apertura del Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn.

Con una presencia de más de 1,290 hoteles abiertos y una cartera de más de 450 propiedades a nivel global, Fairfield by Marriott es la segunda marca más grande dentro del portafolio global de Marriott Bonvoy.

Ubicado en el encantador barrio de Århusgadekvarteret en el vibrante distrito North Harbour de Copenhague, el Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn es el primer hotel en mostrar el prototipo europeo de la marca.

Habitación con vista al mar en Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn

Diseñado por OCCA Design Studio, en colaboración con Mette Fredskild Design con sede en Escandinavia y Henning Larsen Architects, la propiedad actuará como un modelo para el diseño de Fairfield by Marriott en toda Europa.

Las 222 habitaciones del hotel, de las cuales 20 ofrecen vista al mar, cuentan con una cama Fairfield, ducha, Wi-Fi gratuito y espacio de escritorio móvil para satisfacer tanto a los viajeros de negocios como de ocio.

Las instalaciones del hotel incluyen Social Market que ofrece un desayuno saludable de cortesía, un mercado 24/7 surtido con aperitivos y bebidas, un amplio lobby y un centro de fitness.

“Como la primera propiedad de la marca en Europa, la apertura de Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn marca un hito significativo en nuestro plan de crecimiento estratégico para la marca Fairfield by Marriott,” dijo Mary Garris, Vicepresidenta, Gestión de Marca Global de Classic Select. “Fairfield by Marriott es conocida por su rica herencia que valora una experiencia simple, fluida y sin estrés que se combina bien con la cultura y el diseño escandinavo moderno, haciendo de Copenhague la ciudad ideal para presentar nuestra estética europea inspirada.”

