Conversaciones sobre el acuerdo de rehenes en Gaza se llevan a cabo a nivel oficial en Qatar.

Las negociaciones indirectas para un alto el fuego en la guerra en Gaza continuaban a niveles oficiales en la capital de Qatar, Doha, el domingo, según informó el canal de televisión Al-Kahira News, afín al gobierno egipcio, citando a funcionarios de El Cairo.

Egipto, Qatar y Estados Unidos están mediando en las conversaciones, que también tienen como objetivo la liberación de rehenes en manos del grupo islamista Hamas.

Una delegación israelí de alto rango liderada por el jefe de inteligencia extranjera, David Barnea, se reunió con representantes de los estados mediadores en París el sábado, donde se informó sobre “un progreso significativo”.

El gabinete de guerra israelí, que se reunió el sábado por la noche bajo la dirección del primer ministro Benjamin Netanyahu, autorizó la continuación de las conversaciones a nivel oficial, según informó el canal israelí Kan.

Según funcionarios del gobierno israelí citados por el canal, entre 35 y 40 rehenes podrían ser liberados en la primera fase si se llega a un acuerdo.

Principalmente se trata de mujeres, niños, hombres mayores y hombres con enfermedades o lesiones graves. A cambio, Israel liberaría a 300 palestinos de las cárceles israelíes.

Hamas aún tiene alrededor de 100 rehenes que se presume que están vivos. El alto el fuego duraría alrededor de seis semanas y entraría en vigor antes del sagrado mes musulmán de Ramadán, que comienza el 10 de marzo.

No está claro cuánto ha ajustado Hamas sus condiciones para un acuerdo. El canal de televisión árabe Al-Jazeera citó a un funcionario de Hamas no identificado el domingo diciendo que la realidad sobre el terreno no reflejaba el optimismo reportado para un acuerdo inminente.

En cualquier caso, se espera que Netanyahu se mantenga en contra de la demanda central de Hamas de un cese indefinido de hostilidades y la completa retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

Los bombardeos israelíes en Gaza continuaron durante el fin de semana, con fuentes palestinas informando de un gran número de víctimas civiles en los últimos ataques.

La agencia de noticias palestina Wafa, administrada por el Estado, informó que tres personas murieron en un ataque con bombas en un bloque residencial en Sabra, en la ciudad de Gaza.

Docenas más, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques de artillería y aéreos israelíes en Khan Younis y en la ciudad de Gaza, según informó Wafa. Estos informes tampoco pudieron ser verificados de forma independiente.

Más de 29,600 personas han muerto en los ataques israelíes en Gaza, según la autoridad de salud controlada por Hamas. La invasión israelí siguió a los ataques del 7 de octubre liderados por Hamas desde la Franja de Gaza, que mataron alrededor de 1,200 personas en Israel.

Los palestinos inspeccionan la destrucción causada por un ataque aéreo israelí en la casa de la familia Al-Khatib y otros edificios. Abed Rahim Khatib/dpa

Un tractor retira los escombros de una casa destruida tras un ataque aéreo israelí. Abed Rahim Khatib/dpa