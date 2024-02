Con la certeza de la prisión y la probabilidad de muerte, ¿por qué regresó Navalny? Con la certeza de la cárcel y la probabilidad de muerte, ¿por qué decidió regresar Navalny?

Hubo una pregunta que los rusos le hicieron en repetidas ocasiones al líder de la oposición Alexei A. Navalny, quien murió el viernes en un remoto penal ártico, y él confesó que lo encontraba un poco molesto. ¿Por qué, después de sobrevivir a un intento de envenenamiento fatal en gran medida atribuido al Kremlin, volvió a Rusia después de su convalecencia en el extranjero para enfrentar el encarcelamiento y posible muerte? Incluso sus guardias de prisión, apagando sus dispositivos de grabación, le preguntaron por qué había regresado, dijo. “No quiero renunciar ni a mi país ni a mis creencias”, escribió el Sr. Navalny en una publicación de Facebook el 17 de enero para marcar el tercer aniversario de su regreso y arresto en 2021. “No puedo traicionar ni a la primera ni a la segunda. Si tus creencias valen algo, debes estar dispuesto a defendrlas. Y si es necesario, hacer sacrificios”. Esa fue la respuesta directa, pero para muchos rusos, tanto aquellos que lo conocían como aquellos que no, el tema era más complejo. Algunos de ellos lo consideraban casi una tragedia griega clásica: el héroe, sabiendo que está condenado, regresa a casa de todos modos porque, bueno, si no lo hiciera, no sería el héroe. El lema del Sr. Navalny era que no había razón para temer al gobierno autoritario del presidente Vladimir V. Putin. Quería poner eso en práctica, dijeron los comentaristas rusos, y como activista que prosperaba en la agitación, temía hundirse en la irrelevancia en el exilio. La decisión le ganó un nuevo respeto y seguidores, mientras continuaba criticando al Kremlin desde su celda, pero también le costó la vida. “Navalny era sobre acción”, dijo Abbas Gallyamov, un ex redactor de discursos del Kremlin que a veces tuvo diferencias con el Sr. Navalny en ese trabajo. “Para él, la política era acción, no solo democracia y teoría como lo es para muchos en la oposición rusa. Están bastante contentos de sentarse en el extranjero, hablando y hablando y hablando sin hacer nada con sus manos. Para él, era insoportable”. El regreso marcó tanto su apego emocional desenfrenado a la causa como su profunda sinceridad, agregó el Sr. Gallyamov. Aún así, generó una gran perplejidad y curiosidad, no solo porque tenía una esposa y dos hijos adolescentes que permanecieron en el exilio. “Muchos han escrito a lo largo de estos tres años: ‘¿Por qué volvió, qué tipo de idiotez, qué tipo de sacrificio sin sentido?'” escribió Andrey Loshak, un periodista ruso, en un homenaje publicado por Meduza, una agencia de noticias independiente. “Para aquellos que lo conocían, era natural: lo ves en la vida y entiendes que una persona no puede hacer lo contrario”. Mr. Loshak dijo que después del regreso del Sr. Navalny, había publicado la foto del líder de la oposición con solo una palabra para el título: “Héroe. Antes, había considerado ese tipo de sacrificio como algo de películas. “Era un faro en esta oscuridad: aquí se sienta en alguna parte de estas terribles celdas de castigo y se ríe de ellos”, escribió. “Muestra que es posible”. Algunas personas desconfiaban del Sr. Navalny. Comenzó su carrera política en el campo nacionalista y hizo algunos comentarios ofensivos sobre los inmigrantes. Más tarde, lo caracterizó como un paso temporal necesario para comenzar a construir la oposición desde algún lugar, porque los nacionalistas eran el único grupo dispuesto en ese momento a salir a las calles. Un hombre de 28 años que vive en Belgorod, cerca de Ucrania, dijo que durante mucho tiempo había tenido dudas sobre el Sr. Navalny, y nunca lo consideró material presidencial, pero su regreso a Rusia inspiró un nuevo respeto. “Un comportamiento muy digno y una aceptación digna de lo inevitable”, escribió el hombre en línea en respuesta a preguntas, negándose a usar su nombre mientras las autoridades rusas arrestaban a algunos de los que lloraban abiertamente. “Alexei fue un hombre valiente, digno de respeto, un ejemplo para muchos”. El propio Sr. Navalny expresó frustración porque muchos rusos se negaban a tomar su decisión de regresar como valor, a veces insinuando que había hecho algún tipo de acuerdo en segundo plano con el Kremlin. Tal vez no se expresó lo suficientemente claramente, escribió en la publicación de Facebook de enero. Hubo algunos ecos de la historia en el regreso. En 1917, después de años de exilio en Europa, Lenin llegó memorablemente a la estación de Finlandia en San Petersburgo en tren, desencadenando tumultuosas manifestaciones que eventualmente llevaron a los bolcheviques al poder y dieron origen a la Unión Soviética. El Sr. Gallyamov dijo que algunas veces lamentaba que el Sr. Navalny hubiera regresado a mediados de enero, en pleno invierno ruso y lejos de cualquier elección, por lo que las protestas encendidas por su inmediato arresto en un aeropuerto de Moscú no se tradujeron en ninguna reacción política sostenida. En varios momentos, el Sr. Putin pensó que había resuelto su problema con Navalny, en parte dejándolo salir para recuperarse en Alemania después de haber sido envenenado. La percepción era que alguien en su sano juicio no volvería, pero el Sr. Navalny sí lo hizo. Incluso en la cárcel, el Sr. Navalny se convirtió en un problema para el Kremlin con su capacidad para hacer que sus opiniones se escuchen, como respaldar el llamado a que todos los votantes en las próximas elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo se presenten en las urnas al mediodía del 17 de marzo como una protesta silenciosa contra la guerra en Ucrania. “Cuando Navalny regresó, fue una pesadilla para Putin. La gente decía que era un sobreviviente”, dijo Yevgenia Albats, una prominent periodista rusa ahora en la Universidad de Harvard. Algunos fueron aún más lejos, dijo, sugiriendo que había resucitado de la muerte. En los regímenes autoritarios, estos desafíos políticos a menudo se reducen a un duelo entre dos hombres para ver quién puede durar más que el otro, y eso es lo que sucedió en este caso, dijo el Sr. Gallyamov. “En el fondo, es una lucha psicológica entre dos personajes para ver quién es la persona más poderosa”, dijo. “Como Navalny era un verdadero desafiante, un verdadero luchador, es por eso que se quedó en la agenda”. La reacción más común a su muerte entre aquellos que veían al Sr. Navalny como el líder de la oposición más viable fue que lo habían asesinado en prisión, ya sea directa o indirectamente a través de tres años de condiciones cada vez más duras. El Kremlin, cada vez más intolerante a cualquier crítica en medio de su tambaleante esfuerzo en la guerra en Ucrania, acalló a los moderados y dejó en libertad a los halcones, condenando al Sr. Navalny, dijeron. Preguntado sobre la muerte del Sr. Navalny, Dmitri S. Peskov, portavoz del Sr. Putin, dijo a los periodistas que no tenía información sobre la causa de la muerte, pero que sería determinada por médicos. “En última instancia, lo que llevó al Sr. Navalny a regresar a Rusia fue la valentía que él pensó que le podría dar un enorme poder político”, dijo Kirill Rogov, un ex asesor del gobierno ruso que ahora dirige Re: Rusia, un grupo de expertos con sede en Viena. “Navalny los desafió con su valentía”, dijo. “Ellos no toleran la valentía”. El ejemplo en Sudáfrica de Nelson Mandela, quien emergió de décadas en prisión como un héroe, preocupó al Sr. Putin, agregó el Sr. Rogov. En 2021, en el avión de regreso a Rusia desde Alemania, el Sr. Navalny se sentó al lado de su esposa, Yulia, y juntos vieron “Rick and Morty”, una serie animada que involucra a un científico loco. En su primer juicio un mes después, citó el programa en la corte: “Vivir es arriesgarlo todo”, dijo. “De lo contrario, solo eres un trozo inerte de moléculas ensambladas al azar, a la deriva a donde sopla el universo”. Milana Mazaeva contribuyó a este informe.