“Compra un iPhone para tu mamá”: ¿Estas cinco palabras perseguirán al CEO de Apple, Tim Cook? Probablemente no.

Los productos de Apple funcionan mejor si te mantienes dentro del ecosistema. Se llevan bien juntos. Las cosas simplemente funcionan. Es una de las razones por las que los usuarios de iPhone compran uno en primer lugar, sin importar el resto del equipo que añaden después. Tanto es así que la respuesta cómica de Tim Cook a la queja de un periodista sobre los mejores iPhones no tener soporte para RCS (que llegará este año) fue: “Compra un iPhone para tu mamá”. ¿Quizás un poco fuera de tono? Tal vez. Pero todo el mundo, incluido Tim Cook, sabe que las cosas simplemente funcionan en el ecosistema de Apple.

Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no parece gustarle la tecnología que simplemente funciona. El DoJ presentó una demanda histórica contra Apple hoy, alegando que la empresa tiene un monopolio de smartphones. En la demanda, el gobierno afirmó que una de las compañías más exitosas y valiosas del mundo tiene un control total sobre los teléfonos, y afirmó claramente que Apple lo utiliza para extraer más dinero de los consumidores. “Apple pasó de revolucionar el mercado de smartphones a detener su avance”, dijo la Subdirectora de Justicia Lisa Monaco. Puedes leer la demanda completa aquí.

Es una afirmación audaz, no hay duda. Y una que absolutamente no tiene mérito. Si somos honestos, esta demanda entera apesta. No por las presuntas prácticas anticompetitivas de Apple, sino porque el DoJ está yendo tras una empresa por ser exitosa.

El éxito es anticompetitivo, aparentemente

El DoJ parece tener un problema con Apple manteniendo sus propios juguetes – mensajería, relojes inteligentes y monederos digitales – alejados de los demás niños. ¿Por qué es esto tan malo, te preguntas? Porque hace que abandonar el equipo de iPhone sea una perspectiva menos atractiva. No es simplemente una de estas causas lo que está tan mal, sino la combinación que supuestamente es anticompetitiva.

Según el DoJ, poner a los usuarios de Android en burbujas verdes no es solo incomodo. Es un complot maquiavélico para mantener a los usuarios de iPhone en el redil, especialmente a los adolescentes, que no pueden vivir sin uno. Luego está el Apple Watch. El DoJ argumenta que esta exclusividad es menos sobre innovación y más sobre mantener a los usuarios bloqueados en el ecosistema de Apple. Y no nos olvidemos de los monederos digitales. El DoJ afirma que el bloqueo NFC de Apple es menos sobre seguridad y más sobre asegurar que Apple Pay siga siendo el mejor.

“Estas elecciones nos definen”, dice Apple. Y eso es verdad. No está exagerado. No es una respuesta enojada a una demanda contra una empresa que obviamente no le gustará el hecho de estar siendo demandada. Es la verdad. El ecosistema de Apple es una parte fundamental de la compañía. Es la razón por la que los dispositivos de Apple son tan populares. ¿Cómo algo tan perjudicial para los consumidores puede convertirse en el smartphone más vendido? ¿Podría ser que, quizás, el ecosistema de Apple no es un malvado complot anticompetitivo? ¿Podría ser que brinda a los usuarios de Apple la mejor experiencia? ¿Y podría ser que Apple haya descubierto cómo hacer eso mientras todavía obtiene beneficios? Ese es exactamente el caso.

La principal acusación del DoJ contra Apple es que tiene un monopolio de smartphones. La cuota de Apple en el mercado de smartphones de EE. UU. es un poco más del 60% en los EE. UU., según GlobalStats. Eso no es un monopolio. Para intentar hacer este caso, el DoJ está incluyendo a Samsung (el polo opuesto de Apple) y usando ingresos para argumentar un monopolio. Este mismo argumento demuestra que Apple no tiene un monopolio, por supuesto: ¡La existencia de otra compañía desafía la descripción!

En caso de que eso no engañe a nadie, el DoJ quiere crear un submercado inventado de “Smartphones de Rendimiento”, donde Apple convenientemente tiene una participación de mercado del 70%. Todos podemos torcer las estadísticas para representar el punto que queremos: inventar un submercado no es prueba de una empresa monopolista. ¿Y si todo eso falla? Quieren llorar que Apple intentó crear un monopolio, lo cual también es ilegal.

Uno de los mayores argumentos en este caso es que Apple dificulta que los desarrolladores creen aplicaciones que funcionen en Android también. Cita super-aplicaciones como WeChat y juegos de transmisión en la nube como ejemplos de esto. Tales desafíos hacen que sea difícil para los usuarios cambiar de plataforma de teléfono, aparentemente. Lo que el DoJ podría no darse cuenta es que las super-aplicaciones como WeChat son multiplataforma – en la App Store y en Google Play. Qué tan fácil o difícil sea para los desarrolladores hacer que eso suceda (pista: es bastante difícil) no es el problema aquí – los consumidores son el problema. Oh, y ¿los juegos en la nube? A menos que estés en la UE, eso solo es posible en dispositivos Android. Así que mucho por atraparte en el iPhone, ¿no?

Luego pasamos a los propios productos y servicios de Apple. El Apple Watch es exclusivo del iPhone, todos lo sabemos. Pero al no permitir que los relojes de terceros funcionen con iOS, el DoJ piensa que Apple está siendo anticompetitiva. Lo que no parece claro para el DoJ es que un Apple Watch con soporte para Android no era factible debido a limitaciones técnicas, según la propia defensa de Apple. En cuanto a los relojes Android en iOS, parece que el DoJ no tiene un entendimiento claro de los conceptos técnicos aquí. Apple utiliza chips personalizados en su hardware, diseñados para funcionar juntos. Los dispositivos de terceros no tienen estos, por lo que inherentemente no van a funcionar tan bien.

En cuanto a Apple Pay, el DoJ dice que no permitir aplicaciones de pago de terceros dificulta cambiar de plataformas. Pero en realidad, es lo contrario. Apple Pay es una victoria para iPhones – es mucho más privado que usar tarjetas normales, ya que oculta tu número de tarjeta (que puede ser usado para recolectar datos sobre ti). Es en realidad una razón para usar el iPhone, no para cambiar de él.

Todo se reduce al argumento de que los productos, servicios y software de Apple funcionan bien juntos, dificultando así el cambio a competidores como Android. Un sistema operativo competitivo que tiene casi el 70% de cuota de mercado en todo el mundo (según Statista), lo que en realidad sería considerado un monopolio. Pero la intención parece ser el problema aquí. Estas características en iPhones objetivamente hacen que los productos y el software de Apple sean mejores.

Lo diré de nuevo: el Apple Watch, Apple Pay y otros elementos del ecosistema son razones por las que la gente quiere usar productos de Apple. Apple está mejorando sus propios productos y servicios para sus propios clientes. Así puede vender más. Ya sabes, Econ 101. Pero aparentemente Apple ha hecho demasiado buen trabajo en esto. Apple ha sido demasiado exitoso. Las características mismas que hacen que la gente quiera usar el iPhone son “injustas” para los usuarios de iPhone porque significa que no pueden cambiar tan fácilmente. ¡Hablemos de un dilema!

El hecho del asunto es que la mayoría de estos usuarios de iPhone no quieren cambiar. Una encuesta de 2023 realizada por Consumer Intelligence Research Partners reveló que el 94% de los compradores de iPhone se mantienen en los teléfonos de Apple, y el 91% de los compradores de Android se mantienen en Android. ¿Y cuántos defectaron? Solo el 4% de los compradores de Android venían de un iPhone. La gente quiere quedarse con lo que tienen, ya sea un Android o un iPhone. Pero, si quieres cambiar, puedes. Eres completamente libre de comprar el teléfono que desees, nada te lo impide.

A los usuarios de iPhone les gusta el ecosistema de Apple … sabes, porque es bueno. Pero el DoJ quiere fingir que el mismo ecosistema que atrae a los usuarios es malo para ellos. El éxito de Apple, al parecer, es demasiado exitoso para el DoJ.

