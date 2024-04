Compartiendo MS-DOS 4.0 en código abierto – Blog de Código Abierto de Microsoft

Hace diez años, Microsoft publicó el código fuente de MS-DOS 1.25 y 2.0 en el Museo de Historia de la Computación, y luego los republicó con fines de referencia. Este código tiene un lugar importante en la historia y es una lectura fascinante de un sistema operativo que fue escrito completamente en código ensamblador 8086 hace casi 45 años.

Hoy, en colaboración con IBM y en el espíritu de la innovación abierta, estamos liberando el código fuente de MS-DOS 4.00 bajo la licencia MIT. Hay una historia algo compleja y fascinante detrás de las versiones 4.0 de DOS, ya que Microsoft se asoció con IBM para ciertas partes del código pero también creó una rama de DOS llamada Multitasking DOS que no tuvo una amplia distribución.

MS-DOS 4.00

Explora el código fuente, los archivos binarios y los documentos en GitHub

Un joven investigador inglés llamado Connor “Starfrost” Hyde recientemente se comunicó con el ex Director Técnico de Microsoft, Ray Ozzie, sobre algunos de los programas en su colección. Entre los disquetes, Ray encontró binarios beta no lanzados de DOS 4.0 que le enviaron cuando estaba en Lotus. Starfrost se puso en contacto con la Oficina de Programas de Código Abierto de Microsoft (OSPO) para explorar la posibilidad de publicar el código fuente de DOS 4, ya que está trabajando en documentar la relación entre DOS 4, MT-DOS y lo que eventualmente se convertiría en OS/2. Algunas versiones posteriores de estos binarios Multitasking DOS se pueden encontrar en internet, pero estos nuevos binarios beta de Ozzie parecen ser mucho más antiguos, no lanzados y también incluyen el código fuente de ibmbio.com.

Scott Hanselman, con la ayuda del archivista e entusiasta de internet Jeff Sponaugle, ha creado imágenes de estos discos originales y escaneado cuidadosamente los documentos impresos originales de este “Ozzie Drop”. Microsoft, junto con nuestros amigos de IBM, creemos que esto es una pieza fascinante de la historia de los sistemas operativos que vale la pena compartir.

Jeff Wilcox y OSPO fueron a los Archivos de Microsoft, y aunque no pudieron encontrar el código fuente completo de MT-DOS, encontraron MS-DOS 4.00, que estamos liberando hoy, junto con estos binarios beta adicionales, PDFs de la documentación e imágenes del disco. Continuaremos explorando los archivos y tal vez actualicemos esta publicación si descubrimos más.

Gracias a Ray Ozzie, Starfrost, Jeff Sponaugle, Larry Osterman, Mark Zbikowski, nuestros amigos en la OSPO de IBM, así como a los creadores de software de arqueología digital como Greaseweazle, Fluxengine, Aaru Data Preservation Suite y el Emulador de Disquetes HxC. ¡Sobre todo, gracias a los autores originales de este código, algunos de los cuales todavía trabajan en Microsoft y IBM hoy!

Si deseas ejecutar este software por tu cuenta y explorarlo, lo hemos ejecutado con éxito directamente en un IBM PC XT original, en un Pentium más nuevo y dentro de los emuladores de código abierto PCem y 86box.