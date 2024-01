Cómo ver el número de tu tarjeta en Apple Pay

Si necesitas saber cómo ver tu número en Apple Pay, hay información importante que debes conocer. Mientras que Apple Pay puede facilitar las cosas, necesitaba ver la información de mi tarjeta de crédito a través de mi Apple Wallet, y me sorprendí al descubrir lo que aprendí. Echemos un vistazo.

¿Puedo ver mi número completo de tarjeta en Apple Pay?

No. No podrás acceder a tu número completo de tarjeta. Incluso Apple no tiene acceso a esta información. Esto significa que no puedes ver toda tu información completa de tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, si estás buscando tu número de Apple Card, puedes usar un número de tarjeta virtual, que puedes ver y utilizar para compras en línea. Ten en cuenta que esto es diferente de los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta de titanio, que es tu tarjeta física.

También puedes consultar nuestra guía completa sobre el uso y transferencia de Apple Cash.

¿Cómo puedo ver mi número de tarjeta en Apple Pay?

NOTA

Además de tu número de tarjeta, también puedes acceder a tu fecha de vencimiento y código de seguridad.

Ver la información de tu número de tarjeta es tan fácil como acceder a tu aplicación Wallet. Puedes ver la información de tu Apple Card, o también puedes ver cualquier información relativa a una tarjeta que hayas adjuntado a tu Wallet o Apple Pay.

Tiempo necesario: 1 minuto

Simplemente sigue estos pasos para acceder a tu número de tarjeta.

Desde tu iPhone, abre la aplicación Wallet. Toca tu tarjeta de la que quieras ver la información.

Toca el botón Más (tres puntos en la esquina superior derecha). Luego puedes tocar el ícono del número de tarjeta (parece una tarjeta de crédito) y autenticarte mediante tu contraseña, Touch ID o Face ID. Entonces verás tu información, incluido tu número de tarjeta virtual.

También puedes tocar Números de tarjeta adicionales para ver los últimos cuatro dígitos de tu número de tarjeta de Apple Pay o el número de tarjeta de titanio si estás viendo una Apple Card.

También puedes ver esta información en tu iPad y Apple Watch gracias a nuestra guía completa.

¿Cómo puedo ver mi número de tarjeta sin mi tarjeta?

Si estás usando una Apple Card, puedes ver tu número de tarjeta a través de la aplicación Wallet. Sin embargo, solo podrás ver los últimos cuatro números de tu tarjeta de titanio, que es útil para fines de verificación. Si estás buscando la información para realizar una compra en línea, querrás encontrar tu número de tarjeta virtual, que también está disponible a través de la aplicación Wallet. Solo podrás ver los últimos cuatro dígitos de cualquier otra tarjeta de crédito o débito.

Aunque esta quizá no sea la respuesta que estás buscando si has perdido tu tarjeta de débito o crédito, recuerda que estas decisiones son por motivos de seguridad. Si has perdido o extraviado tu información, habla con tu banco o acreedor sobre tus opciones. También puedes querer saber qué hacer si tu Apple Card no funciona.