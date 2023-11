Cómo usar una MacBook con la tapa cerrada: Evitar que una Mac cerrada se duerma

Hay muchas razones diferentes por las que podrías querer usar tu MacBook con la tapa cerrada. Por ejemplo, podrías querer conectarlo a un monitor externo y mover tu MacBook fuera del camino para liberar espacio en tu escritorio (aunque siempre podrías usar ambas pantallas). Alternativamente, podrías querer descargar una actualización de software o reproducir música desde tu Mac y haber descubierto que tan pronto como cerras la tapa, la descarga de la música se detendrá. Si quieres evitar que tu Mac se duerma al cerrar la tapa, aprenderás cómo hacerlo a continuación. Un problema relacionado que podrías enfrentar si estás usando tu Mac con la tapa cerrada es que, al encender tu Mac, parece que debes abrir la tapa para presionar el interruptor de encendido… Afortunadamente, hay una solución alternativa para ese escenario que puedes encontrar útil. Así que también hemos incluido consejos sobre cómo encender tu Mac sin abrir la tapa a continuación.

Cómo usar un MacBook con la tapa cerrada

La buena noticia es que usar un MacBook con la tapa cerrada es mucho más sencillo de lo que solía ser si estás utilizando una Mac más reciente y una versión más reciente del sistema operativo Mac. De hecho, si estás experimentando problemas al usar tu Mac con la tapa cerrada, es probable que puedas resolverlo actualizando tu Mac a una versión reciente de macOS (si tu Mac es compatible, consulta nuestro verificador de compatibilidad con macOS). El ingrediente crucial es un monitor externo. Conecta un teclado externo (puede ser inalámbrico). Conecta un mouse externo (puede ser inalámbrico). Conecta un monitor externo. Si estás utilizando un mouse y teclado Bluetooth, asegúrate de que Bluetooth esté encendido y que los dispositivos periféricos estén emparejados con la Mac. Después de que aparezca el escritorio de tu Mac en el monitor externo, cierra la tapa de la computadora. Tu monitor externo puede parpadear por un momento, pero luego mostrará tu escritorio (es posible que necesites despertar tu Mac presionando una tecla en el teclado o moviendo el mouse). Es posible que tu MacBook necesite estar conectado a través del adaptador de corriente para que se muestre la pantalla en el monitor externo, pero el nuestro no lo necesitó. Puedes obtener más información sobre el uso de una segunda pantalla con tu Mac aquí. Sin embargo, incluso con estos ajustes, si no estás conectado a un monitor externo, cerrar la tapa hará que el Mac se duerma.

Cómo evitar que un MacBook se duerma con la tapa cerrada

Supongamos que no quieres que tu MacBook se duerma al cerrar la tapa. Tal vez esté ocupado descargando algo y no quieres que se detenga, pero necesitas llevarlo a algún lugar. O tal vez lo dejaste descargando una actualización durante la noche o sincronizando tu copia de seguridad de Time Machine, y preferirías no ver el teclado retroiluminado. En otro escenario, podrías querer reproducir música desde el MacBook sin tener que abrir la tapa, algo que seguramente atraerá a unos pocos DJs. El problema es que tu Mac se dormirá cuando cierres la tapa si no está enchufado y conectado a un monitor externo. Antes de los cambios que llegaron con macOS Ventura, había una opción para configurar tu Mac para que no se durmiera en las Preferencias del Sistema (macOS Monterey o versiones anteriores). En macOS Monterey y anteriores

Abre las Preferencias del Sistema. Ve a Batería (o Ahorro de energía). Selecciona ‘Evitar que tu Mac entre en reposo automáticamente cuando la pantalla esté apagada’. Sin embargo, si estás ejecutando macOS Ventura o Sonoma, esta opción ya no está disponible. Sin embargo, podrías usar Terminal para evitar que tu Mac se duerma. En macOS Ventura, Sonoma y posteriores

Por último, si estás ejecutando macOS Ventura o Sonoma, es posible que te preguntes dónde están los ajustes de ahorro de energía y batería que necesitas, y si todavía es posible configurar tu Mac para dormir o despertarse a una hora determinada. Respondemos esas preguntas a continuación. Abre Terminal. Ingresa el siguiente comando: sudo pmset -a disablesleep 1 Eso debería evitar que tu Mac se duerma. Sin embargo, una opción mejor podría ser usar una aplicación de terceros, como Amphetamine o Caffeinated. Amphetamine es una descarga gratuita de la Mac App Store aquí. Amphetamine mantiene tu Mac despierta anulando los ajustes del Ahorro de energía. Hacemos una reseña de Amphetamine aquí. Caffeinated está disponible en la Mac App Store aquí por 99p; esta aplicación también anula los ajustes del Ahorro de energía para mantener tu Mac despierta y evitar que se duerma.

Cómo reproducir música con la tapa cerrada de tu Mac

Puedes usar la aplicación gratuita Amphetamine para mantener tu Mac despierta mientras la pantalla está cerrada, así es cómo:

Una vez instalada en una Mac, encontrarás un icono con forma de píldora en la barra de menú en la parte superior de la pantalla. Puedes elegir entre opciones como ‘Iniciar nueva sesión Mientras se Descarga el Archivo’ o ‘Mientras la Aplicación se Está Ejecutando’. Si quieres seguir escuchando Música con la tapa cerrada, sigue estos pasos: Haz clic en el icono de Amphetamine en la barra de menú. Haz clic en Configuración Rápida. Junto a la Sesión, Defectos deselecciona Permitir suspensión del sistema cuando la pantalla está cerrada. Ahora elige Mientras la Aplicación se Está Ejecutando y selecciona Música. Ahora podrás cerrar la tapa de tu Mac y seguir escuchando Música.

Cómo continuar una descarga con la tapa cerrada de un MacBook

También podrías usar Amphetamine si quisieras descargar algo con la pantalla cerrada, pero también puedes configurar tu Mac para despertarse para acceder a la red, lo que debería permitir que tu Mac siga ejecutando actualizaciones en segundo plano incluso si está dormida. En macOS Ventura, Sonoma y posteriores

Abre Configuración del Sistema. Ve a Batería. Haz clic en Opciones. Asegúrate de que ‘Despertar para acceder a la red’ esté configurado como ‘Siempre’. En macOS Monterey y anteriores

Hay un ajuste similar en Monterey y versiones anteriores que puedes usar para asegurarte de que las descargas continúen en segundo plano. Abre las Preferencias del Sistema. Ve a Batería (o Ahorro de energía). Elige ‘Despertar para acceder a la red’. Consulta: Cómo Apple ha renovado las Preferencias del Sistema en macOS Ventura.

Cómo encender la MacBook con la tapa cerrada

Si tu configuración significa que tu MacBook está conectada a un monitor, podrás usarla sin tener la pantalla abierta, pero ¿qué pasa cuando necesitas encenderla? En ese momento, ¿tendrás que abrir la tapa para presionar el botón de encendido? No necesariamente. Es fácil despertar tu MacBook del sueño sin abrir la tapa: sim[plemente haz clic o mueve el mouse o toca el teclado. ¿Pero qué sucede si quieres encender la Mac sin abrir la tapa para revelar el botón de encendido? ¿Se puede? ¡Claro que sí! (Más o menos)

En versiones anteriores de macOS era posible configurar tu Mac para que se encendiera y apagara en ciertos momentos del día. Desafortunadamente, esto ya no es tan sencillo de configurar. Para programar tu Mac para encenderse o apagarse en macOS Ventura o Sonoma, debes usar Terminal. Sigue estos pasos:

Abre Terminal. ingresa uno de los siguientes comandos pmset: pmset -g sched (Ver la programación actual).sudopmset repeat wake M 8:00:00 (Programa tu Mac para que se despierte a las 8:00 a.m. todos los lunes).sudopmset repeat cancel (Cancelar la programación actual).

Presiona Retorno. Para más consejos sobre cómo hacer esto, consulta la página de soporte de Apple. También cubrimos Cómo programar tu Mac para encenderse y apagarse por separado y Cómo configurar el programador de energía que desapareció en macOS Ventura. En macOS Monterey y anteriores:

Hay un ajuste en Monterey y anteriores que te permite configurar tu Mac para que se encienda a una hora determinada. Abre las Preferencias del Sistema. Haz clic en Batería (o Ahorro de energía en versiones anteriores). Haz clic en Programar. Ahora haz clic al lado de Inicio o Despertar y elige los días y horas en que quieres que tu Mac se encienda. Ten en cuenta que la Mac solo se encenderá cuando esté enchufada a la corriente, por lo que podrías dejar la Mac desenchufada y, cuando quieras que se encienda, simplemente conéctala.