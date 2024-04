Cómo un Hombre Extraordinario Plantó un Bosque Más Grande Que Central Park.

Con 550 hectáreas, Majuli es la isla fluvial más grande del mundo. Si esa frase evoca la imagen de un islote selvático adornado con bancos de arena, así es como solía verse esta isla en el extremo oriental de la India.

Pero décadas de crecimiento de la población y erosión a lo largo del poderoso río Brahmaputra han causado estragos en los bosques de la isla. Desde 1917, más de la mitad de la masa terrestre total de Majuli se ha disuelto en el Brahmaputra y ha sido arrastrada hacia el Océano Índico.

¿Una forma de secuestrar suelo y absorber agua? Plantar árboles. Eso es lo que ha estado haciendo un trabajador incansable de Majuli desde la década de 1970.

Jadav Payeng es el “Hombre Bosque de la India”, según el ex presidente A.P.J. Abdul Kalam.

Descubre cómo, y por qué, Payeng plantó un bosque más grande que el Central Park en su isla natal. Spoiler: aspectos clave del proyecto pueden ser sorprendentemente simples. Para expandir la zona vegetada, simplemente cava un agujero en el suelo con un palo y planta un esqueje.

Algunas tareas son más desafiantes. La creación de Payeng sirve de santuario para la vida silvestre icónica. Elefantes, rinocerontes y tigres residen en sus confines.

Foto: Captura de pantalla

“La mayor amenaza venía de los seres humanos. Habrían destruido el bosque por ganancias económicas y los animales volverían a estar vulnerables”, explica Payeng. “Pero seguiré plantando hasta mi último aliento”.

A medida que India enfrenta una contaminación catastrófica, el país puede beneficiarse de todos los guerreros de conservación autóctonos que pueda obtener. Cuando el Hombre Bosque comenzó su proyecto en 1979, tenía apenas 16 años. Él y su bosque en constante expansión siguen adelante hoy en día.

El artículo Weekend Warm-Up: How One Extraordinary Man Planted a Forest Bigger Than Central Park apareció primero en Explorersweb.