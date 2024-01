Cómo transferir fotos a iCloud para ahorrar espacio en un iPhone

El espacio de almacenamiento en un iPhone es definitivamente escaso, con la calidad y el tamaño de las fotos y videos aumentando constantemente y nuestras bibliotecas de fotos se extienden a lo largo de los años. Si utilizas iCloud, hay una forma fácil de reducir la cantidad de espacio que ocupan tus imágenes en el iPhone sin tener que eliminarlas del dispositivo.

En este artículo, explicamos cómo reducir la cantidad de almacenamiento ocupado por las fotos en tu iPhone moviéndolas a iCloud y te ayudamos a evitar algunos de los errores comunes que provienen de no comprender completamente lo que ofrece iCloud.

Cómo guardar fotos en iCloud

Fotos de iCloud es parte del servicio iCloud de Apple para almacenar y sincronizar datos. Si eliges usar Fotos de iCloud, todas tus fotos y videos en tu iPhone, y cualquier otro dispositivo de Apple que poseas, se pueden mover a iCloud y sincronizarse desde allí a todos tus dispositivos.

Lo importante a tener en cuenta aquí es que aunque tus fotos están ahora en iCloud, si las eliminaras de tu iPhone, en realidad las estarías eliminando de iCloud. Hablaremos de esto con más detalle a continuación, ya que es una idea errónea común que las fotos de iCloud son una copia de seguridad que te permite eliminar fotos de tu iPhone, ¡no es así!

El otro problema es el espacio requerido. Obtienes 5 GB de forma gratuita al configurar tu iPhone, pero obviamente, esto no será suficiente si eres un ávido fotógrafo o cronista de la vida. Para obtener más almacenamiento, necesitarás moverte a un plan de iCloud+ de pago, pero no es tan malo ya que Apple ofrece una amplia selección de capacidades y siempre puedes aumentarlas más adelante si te quedas sin espacio.

Aquí están los precios mensuales actuales para el almacenamiento de iCloud+:

50GB: $0.99/£0.99

200GB: $2.99/£2.99

2TB: $9.99/£8.99

6TB: $29.99/£26.99

12TB : $59.99/£54.99

Puede sonar como mucho dinero, pero la alternativa es pagar aún más por un iPhone 15 Pro Max de 1TB o hacer copias de seguridad de tus imágenes de otra manera, de las cuales hay muchas (como discutimos en Cómo hacer copias de seguridad de las fotos del iPhone). Pero creemos que utilizar Fotos de iCloud es la forma más sencilla y amigable para el usuario de ahorrar espacio en tu iPhone sin eliminar tus fotos.

Puedes leer más detalles sobre qué otras características obtienes en cada nivel de iCloud+ en nuestra guía de planes de almacenamiento de iCloud. Si deseas utilizar el espacio de almacenamiento para tu pareja o tus hijos, entonces querrás echar un vistazo a cómo configurar el uso compartido familiar.

Cómo mover fotos de un iPhone a iCloud

Configurar Fotos de iCloud en tu iPhone es muy simple. Una vez que te hayas registrado en el plan de iCloud que se ajuste a tus requisitos de almacenamiento, sigue estos pasos:

Para configurar Fotos de iCloud:

Ve a Configuración > toca en la sección de ID en la parte superior > iCloud.

Selecciona Fotos.

Habilita Sincronizar este iPhone.

Martyn Casserly / Dominik Tomaszewski

Esto ahora sincronizará todas las imágenes de tu aplicación Fotos con el servidor de iCloud (si no lo estaba haciendo ya). Querrás estar en una conexión Wi-Fi para esto, ya que podría consumir tu plan de datos si tienes muchas fotos y videos para sincronizar.

Cómo ahorrar espacio en el iPhone usando la biblioteca de Fotos de iCloud

Esta parte es clave si quieres reducir el espacio que ocupa tu biblioteca de fotos en tu iPhone.

Tienes la opción de cambiar a un modo que almacena las versiones completas de tus fotos y videos en los servidores de iCloud mientras mantiene versiones mucho más pequeñas (en tamaño de archivo) en tu iPhone. Esto significa que aún tienes acceso completo a tus imágenes, pero no ocuparán tanto espacio de almacenamiento en tu dispositivo.