Compra acciones el lunes como Micron y Nvidia

“

Aquí están las principales recomendaciones de Wall Street el lunes: Morgan Stanley inicia la cobertura de EHang Holdings como sobrepeso Morgan Stanley dijo que es optimista sobre las acciones de esta compañía asiática de vehículos aéreos autónomos. “Iniciar en SO: Entrega masiva: el próximo punto de control: Estamos en SO en EH debido a su rápido potencial de crecimiento, con una sólida cartera de pedidos y un fuerte respaldo de los gobiernos locales”. Deutsche Bank reitera su recomendación de compra para Disney Deutsche dijo que es optimista de cara a las ganancias del martes. “Reiteramos nuestra recomendación de compra para Disney y elevamos nuestro precio objetivo a $130, frente a los $125 anteriores, impulsados por nuestras estimaciones más altas”. Baird actualiza su recomendación de Micron a sobreponderar desde neutral Baird dijo que ve “oportunidades significativas por delante” para las acciones de Micron. “Actualización a Sobreponderar, Agregando a Nuestra Lista de Mejores Ideas Semiconductores”. Loop reitera su recomendación de compra para Amazon Loop elevó su precio objetivo sobre la acción a $225 por acción desde $215. “Elevamos nuestro precio objetivo a $225 con la misma metodología SOTP que en anteriores ocasiones, sobre estimaciones más altas. Amazon sigue siendo nuestra favorita entre las acciones de mega capitalización en nuestra cobertura”. Morgan Stanley rebaja la calificación de Victoria’s Secret a infraponderar desde igual ponderación Morgan Stanley dijo que ve un “riesgo a la baja infravalorado” para esta compañía de lencería. “Rebajamos VSCO a Infraponderar con un precio objetivo de $15 (reducido desde $19) – posibles revisiones negativas de EPS por delante, y subestimado en pantalla”. Citi rebaja la calificación de Peloton a neutral desde compra Citi dijo en su rebaja de la acción que tiene una “visibilidad limitada”. “Tras los cambios en la dirección de Peloton y el nuevo plan de reestructuración de $200 millones, estamos rebajando las acciones de Peloton a Neutral/HR desde Compra/HR (alto riesgo)”. Citi rebaja la calificación de Comerica a neutral desde compra Citi dijo en su rebaja del banco que ve un crecimiento limitado de los préstamos. “Centrándonos en CMA, a partir de conversaciones posteriores a los resultados con colegas en el estado, creemos que las tendencias del cambio en la composición de los depósitos siguen siendo elevadas y el crecimiento de los préstamos en 2024 es probable que sea limitado – lo que en última instancia nos lleva a mantenernos al margen por el momento”. Wells Fargo reitera su recomendación de compra para Citi Wells llamó a Citi una selección “dominante” número uno. “Nos sentimos más seguros de que Citi mostrará mayores ingresos y menores gastos en ’24, y que las recompras se acelerarán a finales de 2024”. Morgan Stanley actualiza Bausch & Lomb a sobreponderar desde igual ponderación Morgan Stanley dijo que ve un potencial al alza para las acciones de esta compañía de productos para la salud ocular. “Nuestro trabajo sugiere que el margen EBITDA subyacente de BLCO está funcionando considerablemente mejor de lo esperado”. Morgan Stanley actualiza U.S. Steel a sobreponderar desde igual ponderación Morgan Stanley dijo en su actualización de U.S. Steel que le gustan las “inversiones transformacionales” de la compañía. “Pasando a Sobreponderar tras la reciente caída con un precio objetivo de $48/acc por el valor esperado creado por las inversiones transformacionales de la compañía”. Morgan Stanley reitera su recomendación de compra para Apple Morgan Stanley dijo que se mantiene en su recomendación de compra para Apple tras analizar el informe trimestral 10-Q de la compañía. “El crecimiento de Servicios del trimestre de marzo fue liderado por publicidad de alto margen, App Store e iCloud, lo que aclara los impulsores detrás de los márgenes brutos récord de Servicios”. UBS rebaja la calificación de Johnson Controls a neutral desde compra UBS dijo que ve una falta de catalizadores positivos para el conglomerado multinacional. “Estamos rebajando JCI a Neutral ya que vemos un camino difícil hacia la guía de FY24 y el crecimiento de JCI continúa rezagándose respecto a sus competidores”. Morgan Stanley actualiza Silicon Motion a sobreponderar desde igual ponderación Morgan Stanley dijo en su actualización de Silicon Motion que ve mucho potencial al alza para esta compañía de dispositivos de almacenamiento. “Los vientos favorables del negocio nos entusiasman, incluida una cartera de pedidos más grande y una expansión de márgenes, junto con un potencialmente mayor crecimiento del negocio en la era de la inteligencia artificial”. Barclays reitera su recomendación de venta para Coinbase Barclays elevó su precio objetivo sobre la acción a $204 por acción desde $179, pero dice que se mantiene en su calificación de venta. “COIN: Elevando el precio objetivo a $204. Los resultados del primer trimestre de 2024 fueron bastante sólidos, y aunque la actividad de transacciones parece más lenta en abril en comparación con el primer trimestre, estaba por delante de nuestras expectativas”. Morgan Stanley actualiza Melco Resorts a sobreponderar desde igual ponderación Morgan Stanley dijo que ve una atractiva relación riesgo/recompensa para esta empresa de juegos de azar asiática. “MLCO ganó cuota de mercado de forma consecutiva en marzo y abril, lo que atribuimos a los recientes cambios en la dirección e iniciativas de promoción”. MoffettNathanson inicia la cobertura de Flutter como compra Moffett calificó a esta empresa de apuestas deportivas como “única”. “Tras la cotización reciente de Flutter en EE. UU., vemos una oportunidad única para invertir en la principal empresa global de apuestas deportivas en línea (OSB) y iGaming, con, lo más importante, la posición número 1 en EE. UU., el mercado de más rápido crecimiento y más grande del mundo. Melius reitera su recomendación de compra para Nvidia Melius dijo que se mantiene en su recomendación de compra para las acciones de Nvidia. “Si bien los ganadores como Nvidia y Broadcom son obvios: el aumento de Capex en la gran nube debería beneficiar a AMD … Microsoft y Meta realizan pedidos para cargas de trabajo de inferencia en particular”. Evercore ISI actualiza Sensata a sobreponderar desde igual ponderación Evercore elevó su precio objetivo sobre la acción a $60 por acción desde $44 y dice que hay “múltiples formas de ganar” para esta empresa de soluciones de sensores y control. “Actualizamos a ST a OP y ajustamos nuestro objetivo a $60 dado nuestro punto de vista de que la empresa está en camino hacia una ejecución mejor y más consistente que debería ayudar a desbloquear una expansión múltiple en los próximos años”. JPMorgan inicia la cobertura de PACS Group como sobrepeso JPMorgan dijo que esta empresa de instalaciones de atención médica tiene un “impressionante historial operativo”. “Iniciamos en PACS Group (PACS) con una calificación de Sobrepeso y un precio objetivo de $27 para finales de año”. Seaport actualiza Wolverine Worldwide a compra desde neutral Seaport actualizó esta empresa de calzado antes de las ganancias de esta semana. “Actualizamos WWW de Neutral a Compra y establecemos un precio objetivo de $15”. Bank of America actualiza Santander Brasil a compra desde neutral Bank of America dijo en su actualización del banco brasileño que ve en marcha una “importante recuperación de ganancias”. “Actualizamos a Santander Brasil a Compra tras nuestra anterior actualización a Neutral a mediados de febrero (Actualización a Neutral, 15 de febrero de 2024), ya que los resultados del primer trimestre proporcionaron más evidencia de la importante recuperación de las ganancias en marcha”.

“