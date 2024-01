Cómo solucionar problemas al migrar de un Mac viejo a uno nuevo

El Asistente de Migración en macOS ha madurado a una forma efectiva y rápida de trasplantar el cerebro de una Mac a otra. Recientemente, migré de un Mac mini M1 a un Mac Studio utilizando un cable Thunderbolt 4, y casi un terabyte de datos se transfirió en unos 90 minutos. Apenas recuerdo que estoy usando una nueva Mac, excepto por más puertos y mayor rendimiento.

Sin embargo, no todo el mundo experimenta esta facilidad. Un lector con un MacBook Pro de la era 2015 intentó utilizar el Asistente de Migración para trasladarse a una nueva Mac y no vio la opción “a otra Mac” después de lanzar la aplicación en la vieja Mac. Puede haber varias causas.

El Asistente de Migración debería mostrar y permitirle seleccionar una opción para transferirse desde su Mac.

La vieja Mac no está ejecutando un sistema operativo lo suficientemente nuevo: Apple no proporciona suficientes detalles, pero las personas han deducido a través de pruebas que se requiere al menos Mac OS X Snow Leopard 10.6.8; esa última versión de Snow Leopard es el mínimo para el soporte interoperable de muchas versiones posteriores. Iría un paso más allá: actualiza tu vieja Mac a la versión más reciente que permita.

Lanza el Asistente de Migración en ambos dispositivos: No debería importar, pero algunos informes indican que podría importar. En la otra Mac, elige “Desde una Mac, copia de seguridad de Time Machine o disco de arranque”.

Ambas Mac no están usando Wi-Fi: No es un requisito estricto, pero parece que hay personas que no ven una opción de transferencia a menos que ambas máquinas tengan Wi-Fi habilitado. Si una Mac está usando Mac OS X 10.11 El Capitán o anteriores, ambas Mac necesitan estar conectadas a la misma red Wi-Fi; si ambas están usando sistemas operativos posteriores, necesitan tener Wi-Fi activado y estar en proximidad cercana.

Si el Wi-Fi no funciona, intenta con un cable: Conecta las dos Mac con un cable USB, USB-C o Thunderbolt. Si alguna de las Mac tiene macOS 11 Big Sur o una versión posterior instalada, debes usar un cable Thunderbolt; si la Mac más antigua solo admite Thunderbolt 2, consigue un cable Thunderbolt 2 a Thunderbolt 2 y un adaptador Thunderbolt 2 a Thunderbolt 3 de Apple.

Conecta ambas Mac a la corriente: Aunque deberías recibir un aviso, esta puede ser una razón para que no veas la opción de transferencia.

Si nada de lo anterior ayuda, puedes utilizar un método alternativo para migrar.

Usa el Modo de Disco de Destino o Comparte Disco

Arrancando en el Modo de Disco de Destino o Compartir Disco en tu Mac más antigua, permite que aparezca como una unidad en la nueva.

Con una Mac Intel:

Elige  > Reiniciar.

Mantén presionada la tecla T por sí sola hasta que aparezca un ícono de unidad.

Alternativamente, ve a  > Preferencias del Sistema > Disco de Arranque, selecciona el volumen de arranque, haz clic en Modo de Disco de Destino y sigue las indicaciones.

Con una Mac serie M:

Elige  > Apagar.

Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el icono de la rueda de opciones.

Haz clic en el icono de la rueda y escribe la contraseña según sea necesario.

En la ventana de Recuperación de macOS, elige Utilidades > Compartir Disco.

Haz clic en Comenzar a Compartir.

Ahora conecta las dos Mac con un cable USB, USB-C o Thunderbolt (ver arriba para detalles sobre el requisito de Thunderbolt de macOS 11 o posterior).

En la Mac más nueva, elige Ir > Red en el Buscador, haz doble clic en el icono de la otra computadora, haz clic en Conectar Como, y luego ingresa el nombre y la contraseña de administrador de esa Mac.

La Mac ahora está montada en el Buscador y puede seleccionarse con el Asistente de Migración.

Usa una copia de seguridad de Time Machine

Si el Modo de Disco de Destino o Compartir Disco no funciona con tu configuración o no tienes el cable correcto, puedes crear una nueva copia de seguridad de Time Machine o actualizar una existente para tu Mac antigua. Después de crear o actualizar la copia de seguridad, conecta el volumen de Time Machine a tu nueva Mac. En el Asistente de Migración, elige “Desde una Mac, copia de seguridad de Time Machine o disco de arranque” y selecciona el elemento de Time Machine apropiado cuando se te solicite.

Esto a veces es el método más rápido porque la velocidad de copia de seguridad en un disco y luego migrarla de un lugar a otro funciona a velocidades de disco en lugar de a velocidades de red o de cable, que a menudo son más lentas.

Este artículo de Mac 911 es una respuesta a una pregunta enviada por la lectora de Macworld, Brenda.

