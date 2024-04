Empresas de navegadores critican la pantalla de elección de Apple en la UE en iOS 17.4

Varias compañías de navegadores de terceros han experimentado un aumento en las instalaciones de iPhone desde que Apple realizó cambios importantes en iOS para cumplir con la Ley de Mercados Digitales en la Unión Europea, pero muchos no están contentos con la implementación de Apple de su pantalla de elección de navegador predeterminado.

En iOS 17.4, lanzado el mes pasado, Apple ya no limita a los usuarios de la UE a las pocas opciones de navegador que iOS ofrece actualmente como alternativas en otras partes del mundo. En cambio, los usuarios en la UE que abren Safari por primera vez se les presenta una pantalla de elección que les permite optar por un nuevo navegador predeterminado de una lista de alternativas populares en su país.

El cambio ha llevado a un aumento significativo en el uso de navegadores de terceros, según varios informes. El miércoles, Reuters informó que los usuarios del navegador centrado en la privacidad Aloha habían aumentado un 250% en marzo. El aumento de usuarios se produjo principalmente en Francia, Bélgica (crecimiento de 3x), Alemania, Países Bajos, España y Suecia (crecimiento de 2.5x), y Dinamarca, Italia y Polonia (crecimiento de 2x).

Aloha browser se comercializa como una alternativa centrada en la privacidad a los navegadores que obtiene ingresos a través de suscripciones pagas en lugar de vender anuncios rastreando a los usuarios. La empresa con sede en Chipre dice que tiene 10 millones de usuarios promedio mensuales.

“Antes, la UE era nuestro cuarto mercado, en este momento es el segundo,” dijo el CEO de Aloha, Andrew Frost Moroz en una entrevista con Reuters.

El navegador Vivaldi de Noruega, Ecosia de Alemania y el estadounidense Brave también han visto un aumento en el número de usuarios tras la nueva regulación. DuckDuckGo con sede en EE. UU., que tiene alrededor de 100 millones de usuarios, y su rival más popular, Opera con sede en Noruega, también han reportado aumentos sustanciales.

Para ser elegibles para ser considerados en la lista de navegadores alternativos, las compañías deben tener el Derecho de Navegador Predeterminado que está disponible para los desarrolladores. Apple también requiere que la aplicación haya sido descargada por al menos 5,000 usuarios de iPhone en los 27 países de la UE en el año calendario anterior. Apple selecciona hasta 11 de estos para la pantalla de elección del navegador además de Safari, actualizando la lista una vez al año.

Google también ha actualizado su software Pixel para mostrar opciones de navegador alternativas, y dice que los nuevos dispositivos Android fabricados por otras compañías también mostrarán la pantalla de elección en los próximos meses.

A pesar de que los usuarios cada vez eligen más opciones alternativas, las compañías de navegadores han criticado a Apple y Google por la lenta implementación del cambio, y creen que está dificultando la migración lejos de Safari y Chrome. Mozilla, propietaria de Firefox, estima que solo alrededor de una quinta parte de los usuarios de iPhone en la UE han recibido la actualización de iOS, y afirma que la implementación es mucho más lenta que las actualizaciones de software anteriores de Apple.

Algunos fabricantes de navegadores alternativos también están preocupados de que el diseño de las pantallas de elección sea subóptimo en el mejor de los casos. Por ejemplo, el CEO de Vivaldi, Jon Stephenson von Tetzchner, señala que la pantalla de elección de Apple solo aparece cuando los usuarios de iPhone abren Safari, mientras que la lista de navegadores no proporciona información adicional.

“El proceso es tan complicado que es más fácil para ellos seleccionar Safari o potencialmente algún otro nombre conocido,” dijo a Reuters.

Vivaldi también está descontento con el diseño. La lista de navegadores no muestra información adicional y eso no ayuda a los usuarios a tomar una decisión significativa,” dijo un portavoz de la compañía a TechCrunch. “Si el usuario ya ha seleccionado un navegador de su elección, la pantalla de elección puede intentar activamente alejarlo de él, e incluso puede que no lo incluya en la lista que presenta al usuario.”

Ecosia también ha sido crítico, y dice que la implementación de Apple implica un “proceso de instalación excesivamente complejo” y mantiene a Safari en primer plano en la pantalla de inicio del usuario de iPhone.

La Comisión Europea actualmente está investigando el diseño de la pantalla de elección de Apple por presunta no conformidad. El problema se está llevando a cabo en consulta con las compañías de navegadores, quienes probablemente alentarán a los reguladores a presionar por una implementación más fuerte para nivelar el campo de juego competitivo.